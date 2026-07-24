7月23日の夜9時、アーティストたちが“一発撮り”のパフォーマンスを披露するYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の公式Xで8本のマイクスタンドが並ぶ様子が公開された。Snow Man目黒蓮ナシに悲しみと困惑「24日の22時に配信される動画には、大人気アイドルグループの『Snow Man』が出演するとのこと。配信当日の朝の情報番組では、その様子が公開されており、それぞれがメンバーカラーを身に纏い、最新曲『グッタイム』を披