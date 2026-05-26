東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、東京ディズニーランドで提供される「冷製ガンボスープ」を紹介します。

東京ディズニーランド／カフェ・オーリンズ「冷製ガンボスープ」

価格：800円

販売期間：2026年6月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド／カフェ・オーリンズ

東京ディズニーランドのアドベンチャーランドにある「カフェ・オーリンズ」に、夏にぴったりの冷たいスープが登場！

今回登場するのは、パークで定番として親しまれている「ガンボスープ」を冷製にアレンジしたメニューです。

トマトをベースにしたさっぱりとした味わいのスープに、オニオンのシャキシャキとした食感が加わり、夏らしさを感じる一品に仕上がっています。

定番の味を涼やかにいただける、夏限定のスープメニュー。

東京ディズニーランド／カフェ・オーリンズにて2026年6月1日より発売される、「冷製ガンボスープ」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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