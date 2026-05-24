研ナオコ、キラキラ輝く新ネイル＆愛犬なでる手元ショット公開
歌手でタレントの研ナオコが22日、オフィシャルブログを更新。キラキラと輝く“フラッシュネイル”を披露した。
この日、「癒されました」と題してブログを更新。「久々に ネイル新しくしました」とつづり、「こんな感じにフラッシュネイル」と愛犬と思われる白いふわふわの犬を 優しくなでる手元の様子やラメが繊細に輝くシルバー系の“フラッシュネイル”が施された指先の写真を公開。
研は「綺麗にしていただきました」と満足そうにつづりつつ、「長年やっていただいているネイルアーティスト高野尚子監修のトップコートとネイルオイルが出来たそうです」と説明。
シンプルで洗練されたデザインのネイルケアアイテムの写真とともに、「沢山香りがあって どれもいい香り 癒されます」とコメント。「爪の補強にもなるので 使ってみます」とつづり、 美容ケアへのこだわりものぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「綺麗」「とっても似合いますね」「落ち着いた素敵な色」「私の癒しはナオコさんの音楽」「毎日朝ドラ見てるから、ナオコさんのナレーションに癒されてます」「いつまでも素敵なナオコさんでいて下さい」などの声が寄せられている。
この日、「癒されました」と題してブログを更新。「久々に ネイル新しくしました」とつづり、「こんな感じにフラッシュネイル」と愛犬と思われる白いふわふわの犬を 優しくなでる手元の様子やラメが繊細に輝くシルバー系の“フラッシュネイル”が施された指先の写真を公開。
研は「綺麗にしていただきました」と満足そうにつづりつつ、「長年やっていただいているネイルアーティスト高野尚子監修のトップコートとネイルオイルが出来たそうです」と説明。
この投稿にファンから「綺麗」「とっても似合いますね」「落ち着いた素敵な色」「私の癒しはナオコさんの音楽」「毎日朝ドラ見てるから、ナオコさんのナレーションに癒されてます」「いつまでも素敵なナオコさんでいて下さい」などの声が寄せられている。