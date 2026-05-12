「声の日」にちなんで“怪動画”を…

トヨタの公式SNSアカウントが2026年5月8日、相次いでショートアニメーション動画を投稿し、その一部はXで100万回以上の表示を記録するなど、話題を呼びました。どういったものだったのでしょうか。

【動画】えっ…これがSNSで話題爆発の「クセ強すぎる怪動画」です（※音あり推奨）

このショートアニメーションは「もしカーナビが感情を持って、クセが強すぎるキャラクターになったら？」という設定で、声優の上田麗奈さんが強烈な“クセきゃら”を演じるというものです。これらは、5月8日が「声の日」とされることにあわせて投稿された、ツッコミどころ満載の特別企画といいます。

動画は「珍しい標識にテンション爆上がりの道路ヲタ篇」「テンション高めで自由すぎる天然ギャル篇」など3パターン用意され、同日19時時点で「珍しい標識にテンション爆上がりの道路ヲタ篇」もっとも高い表示回数を記録。こちらには、道路ファンには有名なスポットである「黄色が3つ並ぶ信号」「広島県の音戸大橋にある『2回転半標識』」などが出現しています。

今回公式アカウントが行った投稿に対しては「頼むからこれ発売してくれw」「笑いすぎて事故りそうなナビww」「トヨタ…なにがあった？」「なにこれめっちゃおもしろい」「キャラのクセが強ぇよw」「俺このナビ聞きながら普通に運転できる自信がないｗｗｗ」「うるせぇwwww けど運転楽しくなりそう」といったコメントが寄せられています。