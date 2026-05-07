元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、パーソナリティーを務める6日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。最近のネットリテラシーについて思うことを語った。

オープニングで、SNSを利用した新手の詐欺についてトーク。するとリスナーから「人気のアーティストのライブチケットを当てた時に『当たった』と言うと、知り合いでもない人からいきなり『譲ってくれませんか？』とリプ（返信）されることが何回もあったので、絶対にチケットを当てたことを言わず、ライブ当日まで何も言わないのを徹底しています」とSNS利用に関するメールが寄せられた。

佐久間氏は「あ〜そうね。分かる分かる。これは気持ちは分かります」と同意すると、「そういうリテラシーってなくなったよね。DMで急に来るようになったもんね」と面識のない人から突然寄せられるメッセージに苦笑した。

続けて「俺、逆に（メディアに）出てる仕事をやってるからかもしれないけど、たまにあるじゃん？チケット取れなかったとか。『何々見ないんですか？』って言われて『チケット取れなかったんですよ』って言うと、知り合いでもなんでもねえやつからDMで『譲りますよ』って言われるメールが殺到するんだけど」と困惑。「どれが詐欺でどれが詐欺じゃないか分かんないから全部お答えしないんですけど。本当に気軽になったよね」とネットを介して見ず知らずの人とやりとりすることについて私見を述べた。