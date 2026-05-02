「神々しいまでのスタイル」北川景子、ショートヘア＆圧巻スタイルの赤ドレス姿を披露！ 「綺麗過ぎ‼」
俳優の北川景子さんは5月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。圧巻スタイルが際立つドレス姿を披露しました。
【写真】北川景子、ショートヘア＆赤ドレス姿
この投稿にコメントでは「神々しいまでのスタイルの良さ」「髪型も赤ドレスも本当にお似合いで…」「ショートヘアもお似合いです」「スタイル良すぎ」「赤のドレスとっても似合ってます」「未来メンバー強すぎん？」「綺麗過ぎ‼」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】北川景子、ショートヘア＆赤ドレス姿
「神々しいまでのスタイルの良さ」北川さんは「映画『未来』チームで横浜国際映画祭出席しました ありがとうございました！」とつづり、2枚の写真を投稿。ショートヘアスタイルでボディラインとデコルテが際立つ深紅のロングドレス姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「神々しいまでのスタイルの良さ」「髪型も赤ドレスも本当にお似合いで…」「ショートヘアもお似合いです」「スタイル良すぎ」「赤のドレスとっても似合ってます」「未来メンバー強すぎん？」「綺麗過ぎ‼」などの声が寄せられています。
「ショートカット超似合う！」8日公開の映画『未来』で物語の鍵となる少女・佐伯章子の母親・文乃役を演じる北川さん。4月23日の投稿では、映画公開直前プレミアムトークイベントに出席した際の黒いドレス姿を披露し、ファンからは「景子ちゃんのショート大好きです」「景子ちゃんショートヘアになっててびっくりしました」「爽やか可愛いですね〜」「ショートヘアに真っ黒な衣装がとても似合っていて、美しかったです」「超似合う！」「髪短いの好きすぎます〜！」と新ヘアスタイルに称賛の声が多数寄せられました。
(文:福島 ゆき)