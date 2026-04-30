【女性が選んだ】「この顔になりたい」と思う50代女性俳優ランキング！ 「松嶋菜々子」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2026年4月7日、全国の20〜60代の女性292人を対象に「なりたい顔の芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回の調査では、女性限定でアンケートを行っています。
さらに、「50代女性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は松嶋菜々子さんです。松嶋さんは、スタイルのよさを生かしてモデル、キャンペーンガールとして活躍。俳優業をスタートしてからは、『やまとなでしこ』（フジテレビ系）、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）など、記録的な高視聴率ドラマに出演して国民的な人気を得ます。
現在でも俳優として大活躍中で、上品なビジュアルが特徴。過去には、ORICONが発表した「女性が選ぶ“なりたい顔”ランキング」で1位を獲得したこともあり、同性からも高い支持を得ています。
回答者からは、「いつまでも若さがあり、きれいで色気もあるから」（40代／千葉県）、「50代だとは思えない美貌で、年齢をみてびっくりしたことがある」（50代／愛知県）、「上品で落ち着いた雰囲気がありながら、やわらかさと親しみやすさも感じられるから」（40代／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位は石田ゆり子さんでした。石田さんは、1987年にキャンペーンガールとしてデビューすると、翌年にドラマ『海の群星』（NHK総合）で俳優デビュー。名バイプレーヤーとして大活躍し、『逃げるは恥だが役に立つ』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（ともにTBS系）などに出演しています。
そんな石田さんは、いつまでも変わらない美貌を持つ女性俳優として人気です。生き方に憧れるファンも多く、同性から高い支持を集めています。
回答者からは、「老いを感じさせないため」（30代／石川県）、「いつまでも少女のような愛らしさが残っていて、うらやましいと感じる」（40代／茨城県）、「ふんわりとしたやさしい印象の表情が良いと思うから」（30代／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
さらに、「50代女性俳優」だけを対象としてランキングを作成しました。それでは、「この人の顔になりたいと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：松嶋菜々子／71票
2位は松嶋菜々子さんです。松嶋さんは、スタイルのよさを生かしてモデル、キャンペーンガールとして活躍。俳優業をスタートしてからは、『やまとなでしこ』（フジテレビ系）、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）など、記録的な高視聴率ドラマに出演して国民的な人気を得ます。
回答者からは、「いつまでも若さがあり、きれいで色気もあるから」（40代／千葉県）、「50代だとは思えない美貌で、年齢をみてびっくりしたことがある」（50代／愛知県）、「上品で落ち着いた雰囲気がありながら、やわらかさと親しみやすさも感じられるから」（40代／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位：石田ゆり子／91票
1位は石田ゆり子さんでした。石田さんは、1987年にキャンペーンガールとしてデビューすると、翌年にドラマ『海の群星』（NHK総合）で俳優デビュー。名バイプレーヤーとして大活躍し、『逃げるは恥だが役に立つ』『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』（ともにTBS系）などに出演しています。
そんな石田さんは、いつまでも変わらない美貌を持つ女性俳優として人気です。生き方に憧れるファンも多く、同性から高い支持を集めています。
回答者からは、「老いを感じさせないため」（30代／石川県）、「いつまでも少女のような愛らしさが残っていて、うらやましいと感じる」（40代／茨城県）、「ふんわりとしたやさしい印象の表情が良いと思うから」（30代／宮城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)