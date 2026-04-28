本拠地エンゼルス戦

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は27日（日本時間28日）、本拠地エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回の第4打席に、12号逆転3ランを放った。これで本塁打数はメジャー単独トップに。止まらぬ打棒で他球団ファンからは嘆きが漏れた。

村上が3試合ぶりの一発を叩き込んだ。7回の第4打席。無死二、三塁から右越えへ運んだ。値千金の逆転3ランだ。

アルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）を上回ってメジャー単独トップに立つ12号。飛距離382フィート（約116メートル）、角度48度というムーンショットだった。

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。シーズン67発ペースという猛爆ぶりに、X上の他球団ファンから嘆きが止まらない。

「彼（ムラカミ）はヤンキースに三塁手と一塁手としてスカウトされてたんだよな？ そのスカウトはまだ仕事をしているのか？」

「ヤンキースはヘマをやらかしたな。ジャッジの後ろをムネが打つところを想像してみろよ。野球界で最もエグい打線になっていたはずだ」

「このバケモノを獲るチャンスはあったのに」

チームは8-7でエンゼルスを下した。



（THE ANSWER編集部）