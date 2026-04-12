歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（48）が12日に公式YouTubeチャンネルを更新し「【大切なお知らせ】いつも応援してくださっている皆様へ | 歌舞伎への想い」というタイトルで動画をアップした。

團十郎は「今日はどうしてもお伝えしたいことがあって、ここに座っております」と切り出すと、歌舞伎の歴史について語り始める。「歌舞伎の語源を知っていますか?歌って舞うというわけではないんです。傾（かぶ）く。常識にとらわれず、自分の美学を貫くこと。400年前にこの精神が生まれまして、今私の代まで続いているということでございます」と説明する。

そこで「400年前の傾奇者（かぶきもの）たちは、人と違うことを恐れなかった。今、あなたは人と違うことを恐れますか?今の時代“合わせなきゃいけない”という空気が強くないですか?」と投げかけると「誰かと違うことは恥ずかしいことではない。自分の色で生きることは美しい選択だと感じています」と思いを語る。

「自分の美学で生きること。この思いをもっと届けたいと思いました。劇場に来られる人だけでなく、画面の向こうにいるあなたにも向けて、オンラインスクールを始めます。名前は『KABUKU.Lab』。歌舞伎を教える場所ではありません。歌舞伎を通して、生き方や心の整え方、人との向き合い方を一緒に学ぶ場所です。歌舞伎の知識はいりません。必要なのは“今の自分でいいのか?”“自分の人生を豊かにしたい”という気持ちだけだと思います。自分の色で生きてみませんか?待っています」と呼びかけていた。