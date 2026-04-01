カズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）が３１日、初回を迎えた。

生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組。初回のテーマは「学校の先生リアル超調査」として、学校の教育現場のリアルを調査した。

番組では、学校にある備品の一つとして肋木（ろくぼく）を紹介た。体育館の壁面に沿って設置された木製のトレーニング器具でかつてはスウェーデン体操用の補助器具として多くの学校にあり、懸垂や柔軟体操の際も使用された。

番組調べで肋木の価格が１２６万５０００円と高額であることが紹介されると「肋木、あれ、何となく値段知ってたんですよ」と話し出したカズレーザー。

「うちの社長…。社長っていうか奥さんなんですけど」と、妻で女優の二階堂ふみの家庭内でのあだ名を突然、明かすと「『家に肋木があったら何かと便利だよね』って（二階堂が言うので）…。そのたびに『便利かなあ？』って思うんだけど、１回調べてみたら、すごく高くて」と続けた。

ここで共演者から「どんな家にしたいの？」と問われると、カズレーザーは「分からない。ぶっ飛んでるんですよ、あの人」と二階堂について口にしていた。