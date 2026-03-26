ÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹·ã¿ä¤·¡ª Å·Á³K¥«¥Ã¥×¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦Æ£Àî¤¢¤«¤ê¤¬½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ÖÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Î»£±Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¥°¥é¥É¥ë¡¦Æ£Àî¤¢¤«¤ê¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Û¤É¤±¤ë¡£¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë·Ý¿Í¡¦ÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¡Ë¤Ë¤è¤ë"¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥é¥Ó¥¢"¡£Å·Á³K¥«¥Ã¥×¤ÎÆ£Àî¤¢¤«¤ê¤¬¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä²¼Æý¥Ó¥¥Ë¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Þ¥Í¥¥ó¤òÇË¤¤¤¿¤é......¥¨¥×¥í¥ó¤òÍÏ¤«¤·¤¿¤é......¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Û¤É¤±¤Æ¤¯ÂçÃÀ¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½µ¥×¥ìNEWS¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Î2¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£Àî¤¢¤«¤ê¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡Ú¥¿¥¤¥Ä¤¬ÇË¤±¤Æ¥¨¥×¥í¥ó¤¬ÍÏ¤±¤Æ¡Û
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª ¼Ì¿¿½¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡©
Æ£Àî¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤Þ¤À1Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯³ð¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢"¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤µ¤ó¤Ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°áÁõ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Í¥¥ó¤ÎÃæ¤Ë½÷¤Î¥³¤¬¤¤¤Æ......¡×¤È¤«ÃË¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¸«¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¥é¥ê¥º¥à¤Ç¸«¤¨¤¿¤È¤¤Î¥¨¥í¤µ¤¬¥°¥Ã¤È»É¤µ¤ë¡£ÀÎ¤¢¤Ã¤¿¡ÖÌÑ»£¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°áÁõ¤¬ÇË¤±¤ÆÈ©¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤âÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¤è¤ê¡¢°ì½Ö¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬´õ¾¯²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Æ£Àî¡¡¥Þ¥Í¥¥ó¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡¢Çò¤ÎÁ´¿È¥¿¥¤¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅöÆü¤Þ¤Ç°áÁõ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¨¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤³¤ì¤òÃå¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡ª
ÃæÀî¡¡ËÍ¤âÀµÄ¾¡¢Èà½÷¤¬¥¿¥¤¥Ä¤òÃå¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤«¤â¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Þ¥Í¥¥ó¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ......¡£¤Ç¤â¡¢¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Æ£Àî¡¡¤½¤¦¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ë¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Î¤È¤«¡¢»£±Æ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡¡Àè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ"º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¨¥í¤µ"¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿"ÍÏ¤±¤ë¥¨¥×¥í¥ó"¤Î»£±Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£Àî¡¡¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ¡ÖÍÏ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿å¤ò¥·¥å¥Ã¥·¥å¤Ã¤È¤«¤±¤¿¤é¥¨¥×¥í¥ó¤¬°ì½Ö¤ÇÍÏ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í¼Êý¤Î¸÷¤¬¤¹¤´¤¤¥¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Ý¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî¡¡¥¨¥×¥í¥ó¤Ã¤Æ½÷À¤é¤·¤µ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬¿å¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ËÃæ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤Ë¥¨¥í¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍÏ¤±¤Æ»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥¨¥í¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁÛÁü¤È°ã¤¦ÃåÃÏÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡ª ²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ð¥¹¥±¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±½÷»Ò¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Æ£Àî¡¡¾®1¤«¤éÃæ3¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤â½µ1¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ð¥¹¥±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢±¿Æ°¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ö±¿Æ°¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢´ðËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÅµÆ°²è¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥·¡¼¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤µ¤ó¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯·Ð±Ä¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¡£²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î·Ð°Þ¤Ï¡©
ÃæÀî¡¡ÁêÊý¤ÎÂ¼ËÜ¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¶½¶È¤ò¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤È°ì½ï¤Ë¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½Ð¤ëºîÉÊ¤òÂ¿¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ö¶È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È·ÝÇ½»öÌ³½ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥³¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Æ£Àî¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿·¤·¤¤¥³¤¬¥Ð¡¼¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¶»¤Ç¤«¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÀî¡¡¡Ö±ÇÁü¤Î»Å»ö¤Ç¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Âç¤¤¤¥³Ãµ¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤éÀäÂÐÂç¾æÉ×¤ä¤ó¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È½÷¤Î¥³¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢"ÎáÏÂ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö"¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Æ£Àî¤µ¤ó¤â¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£Àî¡¡¤Ï¤¤¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ²¿¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ì¤ë¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤¯¤é¤¤¤Î¹Í¤¨¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï 21ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢"¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éº£¤«¤Ê"¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½Æ¸´é¤ËÅ·Á³K¥«¥Ã¥×¤Î¥à¥Á¤Ã¤È¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥¢¥Ó¥¢¤ä·ÝÇ½¤Î³èÆ°¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Æ£Àî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢É½Â¦¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÎ¢Êý¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ÇÁü¤È¤«À©ºîÂ¦¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙ¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÂ¦¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é¸«¤ÆÆ£Àî¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÃæÀî¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸«¤¿ÌÜ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÌÌÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸À¤¦¤ÈÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë»ÑÀª¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀËá¤¯Á°¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÁÇºà¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦µ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£Àî¡¡¤Þ¤À»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶È³¦¼«ÂÎ¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¥³¤¿¤Á¤È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãç¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤¤ë"ÀïÍ§"¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢DVD¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç100ÅÀ¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÀî¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤Ê»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤âÉ¬Í×¤À¤·¡¢»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ£Àî¤¢¤«¤ê¤¬¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡üÆ£Àî¤¢¤«¤ê¡Ê¤Õ¤¸¤«¤ï¤¢¤«¤ê¡Ë¡¡
2003Ç¯10·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹165cm¡¡B115 W57 H84¡¡
¼ñÌ£¡§¥«¥é¥ª¥±¡¢ÎÁÍý¡¡ÆÃµ»¡§¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¡
¢þºòÇ¯²Æ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈDVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¡¦¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡ËÈ¯ÇäÃæ¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@akari_fujikawa1015¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@akari_fujikawa¡Û
¡üÃæÀî¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡¡
1981Ç¯4·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡
¢þ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥ï¡¼¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¡£Ä»µï¤ß¤æ¤¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÄ»µï¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2025Ç¯2·î¤Ë¡Ö¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ê¤«¤è¤·¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ölit(¥ê¥Ã¥È)¡×·Ð±Ä¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°Ãæ¡£¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@nakaparadise¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@nakaparadise¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡ÛÆ£Àî¤¢¤«¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Û¤É¤±¤ë¡£¡Ù²Á³Ê¡¿1650±ß(ÀÇ¹þ) ¡¡»£±Æ¡¿¥ª¥Î¥Ä¥È¥à
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿¥ª¥Î¥Ä¥È¥à