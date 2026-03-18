「かつみ・さゆり」さゆり、侍ジャパンユニ×ミニスカで美脚スラリ「脚長すぎてびっくり」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが3月16日、自身のInstagramを更新。ミニスカートに野球日本代表「侍ジャパン」のユニフォームを合わせたコーディネートを公開した。
【写真】56歳ベテラン芸人「脚長すぎてびっくり」話題の侍ジャパンユニ姿
「有難うございます 侍ジャパン」とコメントし、「選手の皆様 たくさんのワクワクドキドキを有難うございます」「シーズン前に沢山のリスクを承知の上で日本を背負って戦って下さって有難うございます」「世界最高の選手さん達のお国を背負ったガチンコのぶつかり合い震えました有難うございます」とWBC日本代表へのたくさんの感謝をつづったさゆり。ネイビーと赤の侍ジャパンのユニフォームにふわっと広がったマイクロミニスカート姿を公開し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
また、お揃いのユニフォーム姿の夫・かつみとの2ショットも投稿し、「実はかつみさんも甲子園春夏連覇の野球少年」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎてびっくり」「ユニフォーム姿可愛すぎる」「スタイルレベチ」「脚線美に見惚れる」「赤コーデセンス良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】56歳ベテラン芸人「脚長すぎてびっくり」話題の侍ジャパンユニ姿
◆さゆり、侍ジャパンユニ×ミニスカートコーデ公開
「有難うございます 侍ジャパン」とコメントし、「選手の皆様 たくさんのワクワクドキドキを有難うございます」「シーズン前に沢山のリスクを承知の上で日本を背負って戦って下さって有難うございます」「世界最高の選手さん達のお国を背負ったガチンコのぶつかり合い震えました有難うございます」とWBC日本代表へのたくさんの感謝をつづったさゆり。ネイビーと赤の侍ジャパンのユニフォームにふわっと広がったマイクロミニスカート姿を公開し、スラリと真っ直ぐに伸びた美しい脚を見せている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長すぎてびっくり」「ユニフォーム姿可愛すぎる」「スタイルレベチ」「脚線美に見惚れる」「赤コーデセンス良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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