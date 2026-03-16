韓国・ソウルで発生した日本人の親子2人が巻き込まれたカプセルホテルの火事。ホテルに火災対策のスプリンクラーが設置されていなかったことが分かりました。

おととい、ソウル中心部の明洞近くのカプセルホテルで起きた火事。10人がけがをし、巻き込まれた日本人親子2人のうち50代の母親が現在も意識不明の重体です。

宿泊していたインド人

「フロア全体が煙に満ちていて、息ができなかった。スプリンクラーがなかったと思う」

ソウル市中区によりますと、このホテルにはスプリンクラーが設置されていませんでした。ホテルが入るビルは建設された時期が法令の制定よりも前で、延べ床面積も基準を下回ることからスプリンクラーの設置は義務づけられていませんでした。

火事を受け、ソウル市などがきょうからおよそ5500の宿泊施設について緊急の安全点検を始めました。

ソウル市中区長：消火器はあるが、スプリンクラーは？

区担当者：スプリンクラーが…

ソウル市中区長：ここにはないようだが

区担当者：火災感知器です

安全点検では消防設備に故障がないか、避難経路に問題がないかなどを細かく確認するとしています。ソウルでは1週間後に世界的アーティスト「BTS」の復帰ライブを控えていて、安全対策が急がれています。