「スプリンクラーなかった」韓国・カプセルホテル火災 日本人親子の母親が意識不明の重体に ソウル中心部・明洞近く 市など緊急安全点検
韓国・ソウルで発生した日本人の親子2人が巻き込まれたカプセルホテルの火事。ホテルに火災対策のスプリンクラーが設置されていなかったことが分かりました。
おととい、ソウル中心部の明洞近くのカプセルホテルで起きた火事。10人がけがをし、巻き込まれた日本人親子2人のうち50代の母親が現在も意識不明の重体です。
宿泊していたインド人
「フロア全体が煙に満ちていて、息ができなかった。スプリンクラーがなかったと思う」
ソウル市中区によりますと、このホテルにはスプリンクラーが設置されていませんでした。ホテルが入るビルは建設された時期が法令の制定よりも前で、延べ床面積も基準を下回ることからスプリンクラーの設置は義務づけられていませんでした。
火事を受け、ソウル市などがきょうからおよそ5500の宿泊施設について緊急の安全点検を始めました。
ソウル市中区長：消火器はあるが、スプリンクラーは？
区担当者：スプリンクラーが…
ソウル市中区長：ここにはないようだが
区担当者：火災感知器です
安全点検では消防設備に故障がないか、避難経路に問題がないかなどを細かく確認するとしています。ソウルでは1週間後に世界的アーティスト「BTS」の復帰ライブを控えていて、安全対策が急がれています。