【明日なに着る？】体が細く・脚が長く見える「スタイルアップできるGジャン」





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

春先の軽やかな服のテンションともなじむ、「すぎない重み」をもつデニムジャケット。身軽ながら大人っぽさを保つ優れたバランス力で、重たいコートからのシフトチェンジを。





９０年代のデニムの風合いを参考にした、ヴィンテージライクなGジャン。ややオーバーなシルエットが生む余白で、羽織ったときに体の華奢さが引き立つよう設計。身幅に対して長すぎない着丈により、腰位置が高く見えスタイルアップにも一役。味のある質感ながら扱いやすい形で、高い稼働率を約束。





【POINT】パンツは、スウェットでもすっきりと見せる先細かつスリムなシルエット。すぼまったすそと流れよくなじむポインテッドトゥのヒールを合わせて、ラフな上下でもシャープな印象へ。





(デニムジャケットのプライスなど詳細）

≫【コーディネートで使用したアイテムのプライスを見る】





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 14℃ LOWEST 5℃

晴れのち曇り