冬から春に向かう時季は、心も体も不安定になりがち。そんなときは薬膳と取り入れて心身のケアを。今回は、国際中医薬膳師で料理家の榎本美沙さんに「レモンとセロリのヨーグルトサラダ」のレシピを教えてもらいました。まろやかなヨーグルトドレッシングで食べやすく、すっきりとした味わいでイライラを解消します。

春の不調「イライラ」に効く食材は？

環境変化の多い春はストレスも多くてイライラしがち。気を巡らせて解消を！

【イラスト】「イライラ」に効く食材は？

●薬膳ポイント

レモンは皮に気を巡らせる成分が多いので、丸ごと使うのがポイント。セロリには気を巡らせる効果に加え、解毒作用も。

淡い色合いと爽やかな香りで気分も春らしく

春らしい香り豊かなサラダ。マヨネーズの代わりにヨーグルトを使うと軽やかで消化力もアップします。

●レモンとセロリのヨーグルトサラダ

【材料（4人分）】

レモン（防腐剤・ワックス不使用のもの） 1／4個

セロリ 1本（100g）

セロリの葉（刻む） 適量

A［プレーンヨーグルト大さじ1 オリーブオイル小さじ1 塩ひとつまみ］



●つくり方

（1） レモンは皮ごと薄いいちょう切り、セロリは斜め薄切りにする。

（2） ボウルに（1）、Aを入れて混ぜ、器に盛り、セロリの葉を散らす。

［1人分17kcal］

●レシピのポイント

レモンはセロリとなじみやすいよう、1〜2mm厚さに切る。種があったら、取り除いて。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう