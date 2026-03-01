【2026年3月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年3月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

【詳細】他の記事はこちら

2026年3月の誕生月占い

カード名：【太陽】

心をゆるめて笑顔を交わす

今月のテーマは「笑顔でつながる心」

太陽のあたたかな光に包まれるように、人との距離がやさしく近づくときです。

うお座のやわらかな感受性が高まり、言葉にならない気持ちにも自然と寄り添えるでしょう。

ただ、2月末から続く水星逆行の影響で、思い違いやすれ違いが起こりやすい時期でもあります。

そんなときこそ、結論を急がず、やさしい言葉や笑顔を心がけて。

完璧なやり取りを目指すよりも、「分かり合おうとする姿勢」が何より大切です。

あたたかな気持ちで向き合うことで、心のつながりはより深く、確かなものになっていくでしょう。

1位：2月生まれ

カード名

【女帝】

心を素直に、愛情を大切に

今月のテーマは「愛を受け取る」

がんばってつかみにいくよりも、自然体でいることで、あたたかな愛情があなたのもとへと集まってきます。

与えることばかりに意識が向いていた人ほど、今は受け取ることを大切にしてみて。

人の優しさに素直に心をひらくことで、満たされた気持ちが広がっていくでしょう。

2位：1月生まれ

カード名

【星】

新しい景色へと続く扉

今月のテーマは「扉のむこう」

これまで思い描いてきた未来が、少しずつ現実味を帯びてくるときです。たとえば新しい学びを始めたり、行ってみたかった場所を訪れたり、小さな一歩が希望を形にしてくれるでしょう。

不安よりも期待に目を向けて。

静かな確信が、あなたを次のステージへと導いてくれます。

3位：5月生まれ

カード名

【節制】

言葉を選ぶ優しさ

今月のテーマは「良好なコミュニケーション」

行き違いや誤解が起こりやすい時期ですが、不思議と落ち着いて言葉を交わせそうです。相手の気持ちを思いやりながら伝えることで、関係性はより穏やかに整っていくでしょう。

急がず丁寧に対話を重ねるほどに信頼が深まり、安心できるつながりを実感できるはずです。

4位：3月生まれ

カード名

【運命の輪】

直感を信じて踏み出して

今月のテーマは「迷わない」

物事が自然と動き出し、選択に対して不思議と確信が持てるタイミングです。あれこれ考えすぎるよりも、目の前に巡ってきた流れを素直に受け取ることが運気を後押ししてくれるでしょう。

チャンスは準備が整った人のもとに訪れます。直感を信じて一歩踏み出すことで、新しい展開が軽やかに広がっていきそうです。

5位：6月生まれ

カード名

【世界】

もう一度全体を見渡して

今月のテーマは「確認」

一度区切りがついたと思っていたことも、あらためて見直すことで新たな気づきがありそうです。細かな行き違いや見落としていた部分を整えることで、物事はより安定した形へと向かっていくでしょう。

焦って結論を出すよりも、全体の流れを確かめることが大切なとき。丁寧な見直しが、次のステップへの確かな準備となります。

6位：10月生まれ

カード名

【皇帝】

立ち止まる勇気も強さのひとつ

今月のテーマは「ひと休み」

思うように気力が続かなかったり、いつもなら難なくこなせることに時間がかかるなど、少しエネルギー不足を感じやすいときです。

予定を詰め込みすぎず、早めに休む日をつくったり、生活リズムを整えたりと、日常を立て直すことを優先して。リフレッシュして来月以降の動きを軽やかに。

7位：12月生まれ

カード名

【魔術師】

大切な選択は後回しでOK

今月のテーマは「選択をしない」

あれこれ決めなきゃと思うほど、気持ちが揺れやすくなりそうなとき。無理に答えを出そうとせず、「今はまだ途中なんだな」と受け止めてみてください。

新しいことを始めるよりも、これまでの流れを見直したり、ゆっくり準備を整えることが心を落ち着かせてくれます。

8位：7月生まれ

カード名

【隠者】

過去に置いてきた本音にまっすぐに

今月のテーマは「本音から逃げない」

これまで見ないふりをしてきた気持ちや、心の奥にしまっていた本音と向き合うタイミングです。守りに入りたくなる気持ちが強くなりそうですが、その奥には本当に大切にしたい思いが隠れているはず。

本音を認めることで、これから進む方向が自然と見えてくるでしょう。

9位：11月生まれ

カード名

【悪魔】

まやかしの世界から逃げ出そう

今月のテーマは「現実と向き合う」

不安や思い込みに振り回されやすく、気持ちがざわつきやすい時期かもしれません。けれどその揺らぎの中には、「本当はもう気づいていること」が隠れています。

混乱は、目を覚ますためのサイン。見て見ぬふりをしてきた問題やに向き合うことを受け止めることで心はぐっと軽くなるでしょう。

10位：8月生まれ

カード名

【法王】

よりよい未来のための学び

今月のテーマは「学び直す」

これまで当たり前だと思っていたことを、もう一度見直すタイミングです。少し知識や準備が足りなかったと感じる場面もあるかもしれませんが、それは決して遅れではなく、より深く理解するためのステップ。

基本に立ち返り、丁寧に学び直すことで、自信を持って次の一歩を踏み出せるでしょう。

11位：4月生まれ

カード名

【死神】

心の断捨離のとき

今月のテーマは「古い考えを捨てる」

これまで当たり前だと思っていた価値観や習慣を手放すタイミングが訪れそうです。少し寂しさや戸惑いを感じるかもしれませんが、それは次のステージへ進むための自然な流れ。

過去にこだわるよりも「これから」に意識を向けてみてください。心に新しい風が静かに入り込んでくるでしょう。

12位：9月生まれ

カード名

【塔】

壊れた現実から夢を拾う

今月のテーマは「夢のかけらを拾う」

思い通りにいかない出来事があっても、それは新しい流れに乗るための調整のようなもの。手放したことで、本当に大切にしたいものが見えてくるでしょう。

無理に立て直そうとせず、心がほっとする選択を。小さな希望を拾い集めていくうちに、自然と次の道が開けていきます。