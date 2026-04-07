富士通クライアントコンピューティング（FCCL）が、新しい外付けキーボード「FMV Keyboard X」を発表した。手持ちのノートPCと組み合わせて利用する外付けキーボード、というコンセプトの省スペースモデル。ラピッドトリガーに対応した磁気スイッチを搭載しつつ静音性を確保し、「思考速度に入力が追いつく」キーボードに仕上げたとしている。クラウドファンディングサイトのGREEN FUNDINGにて、4月8日11時から先行販売を開始する