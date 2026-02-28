アドレスは「こうしなきゃいけない」は苦しいだけ！

アドレスは状況次第で変わる！「こうしなきゃいけない」は苦しいだけ

スイングの先入観に支配されているゴルファーは、「前傾をして」「手を前に出して」というところから入りますが、これだとクラブを持った途端に猫背になり、アドレスで体を回せない状態になってしまいます。まずはそこから脱却して、ニュートラルな状態になることです。

もちろん、これから運動するのにあたって、安定した構えを作る必要はあります。でも、よくいわれる、〝股関節を入れる〟という状態をアドレスで作ることに、私はちょっと懐疑的です。カチッと決まった股関節をどうやって動かすのか?ニュートラルな状態だからこそ肝心なところで入るし、動かせるのだと思います。

スキーでいえば、ニュートラルは緩斜面で直滑降している状態。果敢にコブを攻めるモーグルもニュートラル。股関節が入っていたらコブに飛ばされるでしょう。姿勢はある程度とりますが、固めてはいけない。骨盤を前傾させてヒザを曲げて、という手順でやると固まります。

もちろん、うまく構えられない方には、シャフトを股関節に当ててお尻を引いて、といったやり方は有効でしょう。アマチュアの方の傾向からすれば、ビギナーの方は少し固めて、固まってしまっている方はもうちょっと適当に、という感じでフレキシブルに対応する感じです。

その場でジャンプして着地した体勢はいいと思いますが、構えは基本、状況次第で変わるという考え方をするべき。何につけ、「こうしなきゃいけない」はゴルファーを苦しめるだけですから、適度に安定する、回りやすい、といったあたりでいい。特に足は回転を阻害しなければ自由でいいと思います。

これらを前提に、まずクラブを持たないで体を回してみましょう。クラブがなくなると、自分が本当に動きやすい体勢がどのようなものかがわかります。クラブを持つなら片手ずつで持ってみましょう。左手で持ち、腕を伸ばして体を回せば勝手にオンプレーンになります。右手1本で持つなら、上腕を体側につけるのと、右ワキが空いたのではどちらがバックスイングで体を回しやすいかがわかります。左手、右手、動きやすいほうに合わせてアドレスするのもありだと思います。

