あと一品、野菜をたしたいけれど余裕がない…そんな日はありませんか？ 人気料理家の長谷川あかりさんに、栄養のある緑の野菜をたっぷり食べられる副菜レシピ「緑野菜のチーズ蒸し カレー風味」を教えてもらいました。フライパンひとつでつくれるうえ、見た目もおしゃれ。2、3日の冷蔵保存が可能なのでつくりおきにもおすすめです。簡単につくれるので、ぜひ試してみてください！

※ この記事は『クックパッド プラス2026年春号』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

3種の緑の野菜をお手軽に！クリームチーズとカレーの風味が絶妙

「グリーン1色で仕上げた、見た目もおしゃれなひと皿。ピーマンの苦味やオクラのとろみ、インゲンの香りや食感を一体化し、素材のおいしさをクリームチーズのコクとカレー粉の香りでまとめました。少し味を濃くして鶏肉のソテーなどのソースにするのもおすすめです！」（長谷川あかりさん）

●緑野菜のチーズ蒸し カレー風味

【材料（つくりやすい分量）】

インゲン 1パック（約80〜100g）

ピーマン 6個

オクラ 6本

クリームチーズ 30g

塩 小さじ2／3

A［酒50mL オリーブオイル大さじ1／2 水100mL］

カレー粉 小さじ2／3



【つくり方】

（1） インゲンはヘタと筋を除き、斜め2〜3等分に切る。ピーマンはヘタと種を除いて細切りにする。オクラはヘタとガクを除いて縦半分に切る。

（2） フライパンに（1）を入れ、塩をふってなじませる。クリームチーズをのせ、Aを加えて火にかける。煮立ったらフタをして水気がなくなるまで弱めの中火で10分蒸す。途中で一度さっと混ぜる。

（3） 水気が残っていたら強めの中火で混ぜながら飛ばす。カレー粉を加え、クリームチーズをなじませながらさっと混ぜる。

※ 冷蔵庫で2〜3日保存可能です

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう