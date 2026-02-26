“東MAX”東貴博「新たな第一歩」報告→古坂大魔王「ええええええ！！！」 佐藤企画がマネジメント業務終了で
“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いタレント・東貴博（56）が25日、自身のXを通じて「東貴博公式WEBサイト」開設を発表した。
【画像】“東MAX”東貴博が発表「東貴博公式WEBサイトを開設しました」
「東貴博公式WEBサイトを開設しました。佐藤企画がマネジメント業務を終了した為、新たな窓口としての機能も携え開設、業務受付につきましては、これまでの担当マネージャーの皆様にご協力いただき、円滑な運営に努めて参ります。何卒よろしくお願い申し上げMAX！」と伝え、サイトURLを明記。
「東貴博公式WEBサイト」では、「新たな第一歩です。よろしくお願いいたします」とメッセージ。仕事などの問い合わせ窓口なども設けている。
これに対して、古坂大魔王は「ええええええ！！！えええええええ！！！ずまっちの事務所！？」と驚きながら「応援する！」とエールを送っている。
佐藤企画は26日までに公式サイトに「マネジメント業務終了に関するお知らせ」を掲載。「さて、弊社は諸般の事情により、2026年1月31日をもちまして、タレントマネジメント業務を終了いたしました。これまでの長きにわたり、所属タレントを温かく応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援をいただきました関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。
【画像】“東MAX”東貴博が発表「東貴博公式WEBサイトを開設しました」
「東貴博公式WEBサイトを開設しました。佐藤企画がマネジメント業務を終了した為、新たな窓口としての機能も携え開設、業務受付につきましては、これまでの担当マネージャーの皆様にご協力いただき、円滑な運営に努めて参ります。何卒よろしくお願い申し上げMAX！」と伝え、サイトURLを明記。
これに対して、古坂大魔王は「ええええええ！！！えええええええ！！！ずまっちの事務所！？」と驚きながら「応援する！」とエールを送っている。
佐藤企画は26日までに公式サイトに「マネジメント業務終了に関するお知らせ」を掲載。「さて、弊社は諸般の事情により、2026年1月31日をもちまして、タレントマネジメント業務を終了いたしました。これまでの長きにわたり、所属タレントを温かく応援してくださったファンの皆様、ならびにご支援をいただきました関係者の皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。