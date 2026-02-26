2月25日、人気アイドルグループ「Snow Man」の “舘さま” こと宮舘涼太と、日本テレビ・黒田みゆアナウンサーの熱愛が『女性セブンプラス』に報じられた。

「宮舘さんは、STARTO ENTERTAINMENT社きっての人気グループ・Snow Manに所属するアイドル。独特な王子様キャラは、老若男女に受けがよく、バラエティ番組で大活躍しています。

『ラヴィット！』（TBS系）の隔週火曜レギュラーを務めるほか、『黄金のワンスプーン！』（TBS系）でも単独MCをこなしており、グループ活動以外でも露出の多いメンバーです。

そんな宮舘さんとの熱愛が報じられたのが、日テレの『DayDay.』MCなどで活躍する黒田みゆアナでした。報道によると、2人は去年から関係を深め、今年に入ってからは、黒田アナが宮舘さんの自宅に何度も通っていると伝えられています」（芸能担当記者）

黒田アナはすでに自身のInstagramのコメント欄を封鎖するという、素早い対応を見せている。宮舘にとっては今回の記事が初ロマンスとなるが、実は、黒田アナにとっては2度めの熱愛報道だ。

黒田アナは、2021年に日テレへ入社し、『news zero』『バゲット』などを経て、2023年4月から『DayDay.』メインMCに就任。清楚系のビジュアルで、明るい笑顔と人柄のよさが、日テレの “朝の顔” として人気を集めてきた。

2023年5月には、同期入社の若手ディレクター・Aさんとの熱愛が『FRIDAY』に報じられている。当時の報道では、内定者時代の懇親会で、黒田アナにAさんが一目惚れし、猛アタックして交際にこぎつけたと伝えられている。一時期は “ほぼ同棲” 状態だったというが、宮舘との交際が事実であれば、Aさんとはほどなくして破局したのかもしれない。

また、日テレといえば、絶対的エース・水卜麻美アナを抱えているが、“次期エース争い” でよく名前があがるのは、勢いづく黒田アナと、『世界まる見え！テレビ特捜部』『シューイチ』などで活躍してきた岩田絵里奈アナだ。

「しかし、今年1月、岩田アナは3月いっぱいで日テレを退社し、フリーに転身する意向だと『週刊文春』に報じられました。実際、岩田アナは活躍は目立つものの、帯番組を持っておらず、入社当時の勢いは失速気味とも言われていました。

仕事をめぐり、周囲に “つらい” とこぼしていたという報道もあり、エース争いから抜け出す形になりそうです。そうなると、今後のエース候補は、今回熱愛が報じられた黒田アナが最有力。このままキャリアを積んでいけば、水卜アナに続く日テレのエースになる可能性が高まってきます」（同）

『DayDay.』での奮闘ぶりが人気を集め、プライベートも順調。あふれる幸せオーラが、さらなる仕事につながりそうだ。