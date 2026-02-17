¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ï¥À¥á¡×¢ª±ºÏÂ¤¬¡Ö¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¬´ôÅÀ¡Ä°ú¤È´¤»¡ÃÎ¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤¢¾å¤²¤è¤¦¡×
À¾Âç¸à¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËSB¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë20Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀ¾Âç¸à¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¾¤ÏËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤À¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¸µÀî±Ù»Ò¡¿Á´7²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎU-15¤«¤éºßÀÒ¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ê¡¼¡¦¥Þ¥¤¥¯¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë¤È2¥È¥Ã¥×¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£U-18»þÂå¤Ï»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿´ÆÆÄ¡Ê¸½ÂçÊ¬´ÆÆÄ¡Ë¤Ë»Õ»ö¡£ÃæÈ×¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢2005Ç¯JFA¹â±ßµÜÇÕÁ´ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡ÊU-15¡Ë½àÍ¥¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ2006Ç¯¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢¹â¹»3Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥è¥â¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¤Ï¥À¥á¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¹â±ßµÜÇÕ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê±ºÏÂ¡Ë¥ì¥Ã¥º¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ó¤¬ËÍ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¡Ø¤¸¤ã¤¢¾å¤²¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥è¥â¤µ¤ó¤ÏËÜµ¤¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¡¢´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤¿À¾¡£»¥ËÚ¥æ¡¼¥¹¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤ê³«¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¾º³Ê¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë½ÐÈÖ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìø²¼ÀµÌÀ´ÆÆÄ¡Ê¸½ÉÍÌ¾¹â¹»¡Ë¤¬Î¨¤¤¤¿2006Ç¯¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£»°±º½ÓÌé´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿2007Ç¯¤âÅö½é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ç¡¢9·î¤Ë¤ÏÄó·È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎEC¥ô¥£¥È¡¼¥ê¥¢¤Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø¤ËÉë¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼çÎÏ¤ÎÉé½ý¼ÔÂ³½Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢10·îËö¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë¡£J1¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2008Ç¯¤â27»î¹ç½Ð¾ì¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯´ðÈ×¸Ç¤á¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2009Ç¯¤À¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢»Ø´ø´±¤¬ÀÐºê¿®¹°´ÆÆÄ¡Ê¸½¾¾ËÜ»³²í´ÆÆÄ¡Ë¤ËÂå¤ï¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Öº£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢SB°Ê³°¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âÅö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤ËSB¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ÎÇ¯¤ÏGK°Ê³°¤ÏÁ´Éô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º¸SB¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢±¦SB¤â¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB)¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÃæÈ×¤Ï¤â¤Á¤í¤óFW¤â¤ä¤Ã¤¿¡£Ëè²ó°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÐ¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ø²¶¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡À¾¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤ËÃåÌÜ¤·¤¿ÀÐºê´ÆÆÄ¤Ï¡È¾º³ÊÀÁÉé¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈÁª¼ê¤ÎÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ëÌ¾¿Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤âº´Æ£Í³µªÉ§¡ÊFCÅìµþU-18´ÆÆÄ¡Ë¡¢»³º¬´à¡ÊÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹â¹»¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢ÍûÃéÀ®¡Ê¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥ô¥¡¡¼¥ºGM¡Ë¡¢ÂÁÌÚ¹¯Ìé¡ÊÇð¡Ë¤é¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾¤âÌ¾¾¤Ë»Õ»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹â¤¤ÎÎ°è¤ËÃ©¤êÃå¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö±¦SB¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Þ¥ë¥·¥ª¡¦¥ê¥·¥ã¥ë¥Ç¥¹¤È¤Î´Ø·¸À¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤¬¤¤¤¤¤·¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤â¹â¤¤MF¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬À¸¤¤ëÆ°¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤«¸ÀÍÕ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶¤¸¼è¤ì¤ëÆ°¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï±¦CB¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕÏÂÉ§¡ÊFCÎ°µå¡Ë¤â¤½¤¦¡£´¶³ÐÅª¤Ë¹ç¤¦Áª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡½é¤á¤Æ¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¤¿23ºÐ¤Î1Ç¯´Ö¤ò²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿À¾¡£¤½¤Î¿·³ã»þÂå¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀ¾¤òÄ¾¡¹¤Ë»ØÆ³¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ»½Ñ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÂç¸à¤Ï¥È¥é¥Ã¥×¤Îµ»½Ñ¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¡Ø°ìÈÖ¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë°·¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Åö»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ÏSB¤ÎÌò³ä¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¹õºêÈæº¹»Ù´ÆÆÄ¡Ê¸½U-22¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢´Ä¶Å¬±þ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹õºê´ÆÆÄ¤ä¿¹ÊÝ¥³¡¼¥Á¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¼Ò²ñÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤À¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ð¤¦¤¬¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Î´ðÈ×¤ò¿·³ã¤ÇÃÛ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤¦¤è¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´·¤ì¤¿´Ä¶¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È°ÜÀÒ¤·¤¿Àè¤Ç¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Î©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤â°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¸à¤Ï¿·³ã¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡»Õ»ö¤·¤¿Ì¾»ØÆ³¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿À¾¼«¿È¤â¡¢²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ë²þ¤á¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿·³ã¤ò·Ð¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¡ÊÂè3²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë¡Ê¸µÀî±Ù»Ò / Etsuko Motokawa¡Ë