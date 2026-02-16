２０４０年度に私立大の約４割で経営破綻の危険性が高くなることが文部科学省の推計で分かった。

現在、危険性の高い大学は約１割だが今後、１８歳人口の減少が私大経営を急速に悪化させる可能性がある。

推計では、学生が在学中に経営破綻する「危険性が特に高い」私大の割合は２４年度の４％（２２校）から４０年度には２８％（１７０校）に拡大する。４年以上１０年以内に経営破綻する「危険性が高い」私大も２４年度の５％（３０校）から４０年度には１４％（８７校）になるとした。経営破綻の危険性が高い私大はあわせて４０％超に上る。

健全な経営状況の私大は２４年度、全体の７４％（４４３校）だったが、４０年度には１７％（１０２校）まで減少するとみられる。

文科省によると、１８歳人口は３４年度までは１００万人だが、３５年度からの６年間で７４万人まで急減する見通し。同省は推計にあたり４０年度の大学進学者数を４６万人と想定し、経営状況を把握する私大６０１校が定員を維持したまま４０年度まで存続した場合の経営状況を予測した。

文科省は在学生がいる大学の経営破綻を避けるため、経営状態が悪化している１００校程度を「改善指導対象校」に指定し、大学運営からの撤退も含めた経営指導に乗り出す方針。