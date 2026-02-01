Conton Candy、TVアニメ『メダリスト』第2期ED主題歌「Rookies」ミュージックビデオ公開！
「ファジーネーブル」「ロングスカートは靡いて」などのヒット楽曲で注目を集め、着実に活動の幅を広げている3ピースロックバンド・Conton Candy。彼女たちの新曲「Rookies」のミュージックビデオが公開された。
「Rookies」は、毎週土曜深夜1時30分(1月31日(土)は深夜1時40分)より放送中のTVアニメ『メダリスト』第2期エンディング主題歌として起用されている楽曲。3月4日にはCDシングルのリリースも予定されている。本楽曲は、挫折や悲しみを乗り越えながら歩んできた経験をもとに書き上げられた一曲で、背中を強く押すのではなく、そっと肩を組みながら共に前へ進んでいくような温もりを感じさせる、Conton Candyらしい青春ロックアンセムに仕上がっている。1月25日(日)の配信開始直後から、『メダリスト』ファンを中心に、作品との高い親和性に涙する声や「毎週見たくなるエンディング」といった好意的な反応が相次ぎ、注目を集めている。
公開されたミュージックビデオは、埼玉県・本庄第一高等学校にて撮影が行われた。前作シングル「Touring」に続き大久保拓朗が監督を務め、振付は緑喜一紗が担当。ダンサーには、SNSを中心に活動するair(あいる)と、D.LEAGUE参戦や数々のMV出演でも注目を集める雪乃とげぴーが参加している。
映像では、ダンサーおよび同校ダンス部の高校生たちによるパフォーマンスとConton Candyの演奏シーンが交錯。マスゲームを彷彿とさせる増殖の演出や、制服姿のダンサー・生徒たち、そして制服をモチーフにしたConton Candyの衣装など、楽曲の持つ“青春性”を視覚的にも印象づける内容となっている。
エモーショナルな情景描写と躍動感のあるダンスシーンを織り交ぜた構成により、楽曲の世界観を映像として立体的に表現した作品に仕上がった。部活動に励む学生をはじめ、青春の只中にいる世代に寄り添うミュージックビデオに仕上がった。
なおConton Candyは、2026年5月より全国8か所8公演のワンマンツアー「Conton Candy ONEMAN TOUR 2026」を開催。ツアーファイナルは東京・Zepp Shinjukuにて実施予定。
●リリース情報
Conton Candy
TVアニメ『メダリスト』 第2期 エンディング主題歌
「Rookies」
配信中
配信リンクはこちら
https://ContonCandy.lnk.to/Rookies
シングルCD
『Rookies』
2026年3月4日発売
予約はこちら
https://ContonCandy.lnk.to/Rookies_SG
【期間生産初回仕様限定盤（CD only）】
品番：SRCL-13576
価格：￥1,500（税込）
※TVアニメ『メダリスト』 描き下ろしジャケットビジュアル絵柄 スマホサイズステッカー封入
＜収録楽曲＞
M1. Rookies
M2. Rookies (Instrumental)
購入特典
Conton Candy応援店｜オリジナルスマホサイズステッカー
楽天ブックス｜オリジナルポストカード
Amazon.co.jp｜メガジャケ
セブンネットショッピング｜オリジナルピック
全国アニメイト（通販含む）｜オリジナルましかくブロマイド
●ライブ情報
「Conton Candy ONEMAN TOUR 2026」
5/31(日) 北海道・札幌SPiCE
6/06(土) 香川・高松DIME
6/07(日) 福岡・INSA
6/13(土) 宮城・仙台MACANA
6/14(日) 新潟・GOLDEN PIGS BLACK
6/20(土) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
7/04(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
7/12(日) 東京・Zepp Shinjuku
ファミリーマート2次先行受付中！
受付期間:2026/1/26(月)18:00〜2026/2/8(日)23:59
https://eplus.jp/contoncandy/
●作品情報
「メダリスト第２期
1月24日よりテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送中
1月24日より毎週土曜日深夜1時30分〜
CSテレ朝チャンネル1：1月25日(日)より毎週日曜夜9時00分〜
BS朝日：1月25日(日)より毎週日曜夜11時30分〜
＜イントロダクション＞
それぞれにフィギュアスケートへの強い夢を抱き、
「選手とコーチ」として巡り会った結束いのりと明浦路司。
栄光の“メダリスト”を目指すいのりは
名港杯と西日本小中学生大会で実績を積み、バッジテストを経て、
ついに「天才少女」狼嵜光と同じランクで競い合う資格を手にする。
次の目標は、全日本選手権への出場をかけた中部ブロック大会。
新たなライバルたちの中で、いのりは自らが一番に輝けることを証明する──！
【スタッフ】
原作：つるまいかだ（講談社「アフタヌーン」連載）
監督：山本靖貴
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン・総作画監督：亀山千夏
フィギュアスケート振付：鈴木明子
フィギュアスケート監督・3DCGディレクター：こうじ
3DCGビジュアルディレクター：戸田貴之
3DCGアニメーションスーパーバイザー：堀正太郎
3DCGプロデューサー：飯島哲
色彩設計：山上愛子
美術監督：中村葉月
撮影監督：柏木健太郎
編集：長坂智樹
音楽：林ゆうき
音響監督：今泉雄一
音響効果：小山健二
アニメーションプロデューサー：三浦孝純
アニメーション制作：ENGI
【キャスト】
結束いのり：春瀬なつみ
明浦路司：大塚剛央
狼嵜光：市ノ瀬加那
夜鷹純：内田雄馬
鴗鳥理凰：小市眞琴
鴗鳥慎一郎：坂泰斗
ほか
＜ Conton Candy Plofile＞
Vo./Gt.紬衣(つむぎ)、Ba./Cho.楓華(ふうか)、Dr./Cho.彩楓(さやか)で構成される3ピースロックバンド“Conton Candy (コントンキャンディ)”。
2018年に高校の軽音楽部で結成。東京を拠点に、全国のライブハウスでライブ活動をしている。
2023年に配信リリースした「ファジーネーブル」はSNSを中心にバイラルヒットし、現在総再生回数80億回を突破。
2025年には3本ものTVアニメテーマソングを担当するなど、精力的に活動を続けている。
2026年には全国8都市を回る「Conton Candy ONEMAN TOUR 2026」を敢行予定。
ノイジーでポップなサウンドに、誰しもを惹きつける紬衣の歌声、そして双子のリズム隊が織りなす唯一無二のグルーヴで、“混沌”の世界へと惹き込む。
©つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
TVアニメ『メダリスト』公式サイト
https://medalist-pr.com/
Conton Candyオフィシャルサイト
https://contoncandy.fanpla.jp/