炎の演出＆出来たて実演販売！XXOCOA「バレンタイン限定スイーツ」

体に、自然に優しいサスティナブルな素材を選定し、オーガニック、フェアトレードの原料を使用したチョコレートスイーツを提供するチョコレート専門店「XXOCOA(ショコア)」

福岡市中央区大名に、日本建築の凛とした清らかな空間が広がる店舗を構えています。

そんな「XXOCOA(ショコア)」が、2026年1月22日(木)より博多阪急で、1月28日(水)より大丸福岡天神で開催されるバレンタイン催事に出店中です。

会場では、九州産素材にこだわった限定スイーツや、出来たてを味わえる実演販売が展開されます。

XXOCOA(ショコア) バレンタイン催事出店 開催概要

福岡の2大百貨店、博多阪急と大丸福岡天神で開催されるバレンタイン催事に出店。

それぞれの会場で限定のスイーツが販売されます。

博多阪急「HAKATA HANKYU VALENTINE FESTA 2026」限定スイーツ

開催期間2026年1月22日(木)〜2月14日(土)会場博多阪急8階 催場限定販売商品ルナサンドクッキー(糸島レモン)、シュー・オ・ショコラ(実演販売)

博多阪急では、福岡県糸島市産の希少な「糸島レモン」を使用したルナサンドクッキーと、実演販売のシュークリームが登場します。

ルナサンドクッキー 糸島レモン

ルナサンドクッキー 3個セット(アーモンド、コーヒー、糸島レモン) 1,551円(税込)ルナサンドクッキー 4個セット(苺、ホワイトチョコレート、抹茶、糸島レモン) 2,101円(税込)ルナサンドクッキー 6個セット(苺、ホワイトチョコレート、抹茶、アーモンド、コーヒー、糸島レモン) 3,001円(税込)

厳選素材6種をそれぞれ掛け合わせたチョコレートを、サクサク食感のXXOCOAオリジナルのサブレでサンドしたチョコレートスイーツ「ルナサンドクッキー」。

博多阪急限定で、福岡県糸島市産の希少な「糸島レモン」を使用したフレーバーが催事限定で販売されます。

防カビ剤・除草剤不使用、自然の力を引き出す先進農法で育てられた糸島レモンは、力強い香りと爽やかな酸味が特長です。

果汁と皮を絶妙なバランスでチョコレートに練り込み、サクサクのクッキーでサンド。

ひと口で広がる、フレッシュなレモンの香りと上品なチョコレートの余韻を楽しめます。

甘すぎず上品で奥深いチョコサンドクッキーは、お手土産などギフトや、バレンタインのプレゼントとしてもおすすめです。

シュー・オ・ショコラ（実演販売）

価格：1個 651円(税込)

会場で実演販売される「シュー・オ・ショコラ」。

カカオを贅沢に使用した焼きたてのクッキー生地に、くちどけなめらかなカスタードショコラのクリームをたっぷり詰めたシュークリームです。

外はサクもちっと、中はふわっととろける食感が絶妙。

会場で仕上げるからこそ、できたての香りと口の中に広がる幸せを五感で感じられます。

大丸福岡天神「大丸のバレンタイン『Discover Kyushu Chocolate』」限定スイーツ

開催期間2026年1月28日(水)〜2月14日(土)会場大丸福岡天神 本館8階 催場営業時間午前10時〜午後7時 ※最終日(2月14日)は午後5時閉場限定販売商品シトロネット、抹茶テリーヌ・紅茶テリーヌ2本セット、青島みかんのスフィアフラム(実演販売)

大丸福岡天神では、八女抹茶や和栗、糸島レモン、青島みかんなど九州の素材を活かしたスイーツがそろいます。

抹茶テリーヌ(フランボワーズピュレ入り)／紅茶テリーヌ(和栗ペースト入り) 2本セット

価格：2,500円(税込)

八女産の香り高い抹茶を贅沢に使用した「抹茶テリーヌ(フランボワーズピュレ入り)」と、紅茶の茶葉をじっくり漬け込んだ「紅茶テリーヌ(和栗ペースト入り)」の2本セットです。

「抹茶テリーヌ」は、ホワイトチョコレート、てんさい糖、バター、全卵を合わせ、低温でじっくりと焼き上げることで、抹茶の旨みとコクを最大限に引き出しています。

甘酸っぱいフランボワーズソースを忍ばせて、抹茶の深い味わいに鮮やかなアクセントをプラス。

「紅茶テリーヌ」は、紅茶の茶葉をじっくりと漬け込み、やさしく香りを抽出した生地で仕上げた、なめらかでコクのあるテリーヌ。

テリーヌの中には、熊本県産の和栗を使用した栗ペーストを忍ばせ、紅茶の風味に深みとやさしい甘さを添えています。

どちらも下層にサブレを敷いてあり、サクッとした食感となめらかさのコントラストを楽しめます。

シトロネット

シトロネット 4個入 1,800円(税込)シトロネット 6個入 2,700円(税込)

糸島産レモンを使用し、てんさい糖でじっくりと煮込み、旨みと香りを閉じ込めたシトロネット。

ゆっくりと糖を含ませた後に丁寧に乾燥させることで、レモン本来の爽やかな酸味とほろ苦さ、奥行きのある甘さを引き出しました。

仕上げにまろやかなミルクチョコレートでコーティング。

噛むほどに広がるレモンの風味、チョコレートのコクが調和する、シンプルながら余韻の残るお菓子です。

青島みかんのスフィアフラム（実演販売）

価格：ドリンクセット 3,500円(税込)

※ドリンクはコーヒー、アールグレイティー、テ チベタンより1種類選択

長崎・SAKAMOTO果樹園の完熟みかんを贅沢に使った、透明感のあるみかんのスフィアフラム。

中にはオレンジピューレとパッションフルーツピューレを合わせた、みずみずしくもキレのある酸味のソースを忍ばせています。

サクッと香ばしいバタークッキーと、やさしい甘さの自家製バニラアイスを添え、仕上げにリキュールで火を灯し、チョコレートが燃え上がる幻想的な演出とともに提供されます。

柑橘の瑞々しさ、冷と温、静と動が一皿の中で交差する、余韻まで楽しめるデザートです。

チョコレート専門店「XXOCOA(ショコア)」について

「XXOCOA(ショコア)」は、福岡市中央区大名に店舗を構えるチョコレート専門店です。

てんさい糖やハチミツなどの自然の甘さ、可能な限りグルテンを抑えた生地など安全で安心できる妥協のない素材を使用し、美味しいお菓子作りを心がけています。

全長六メートルの白木カウンターに個性豊かなチョコレートが並ぶ、こだわりの菓子と数寄屋造りの建築が美しく調和した「唯一無二」のショップです。

床の間のある正統派な和の空間で、本物のチョコレートを五感で愉しむための「一期一会」のおもてなしを提供しています。

店舗では、バレンタイン催事の商品以外にも、様々なチョコレートスイーツがラインナップされています。

素材の個性とその掛け算の可能性を日々研究し、飽きのこない味わい深さとユニークな食感にこだわったスイーツがそろいます。

味、香り、食感、造形など、ショコアのチョコレートを五感で体験できます。

店舗概要

店舗名XXOCOA(ショコア)所在地〒810-0041 福岡市中央区大名1丁目8-38 DAIMYO 509 1FURLhttps://xxocoa.com/オンラインショップhttps://www.xxocoa-ec.com/Instagramhttps://www.instagram.com/xxocoa_2020/TEL092-791-3233営業時間11時〜19時アクセス福岡市営地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩で5分西鉄天神大牟田線 西鉄福岡(天神)駅 徒歩で10分

九州の厳選素材とショコラティエの技が光る、XXOCOAのバレンタイン限定スイーツ。

XXOCOAのバレンタイン限定スイーツの紹介でした。

