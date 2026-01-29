ポケポケ新パック「夢幻パレード」登場 強すぎる！新カード発表でミミッキュex、かんこうきゃくなど
人気スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「夢幻パレード」が本日29日に登場する。先行して収録カードの一部が公開された。
【画像】絵柄かわいい！『ポケポケ』新カードのカルネ＆かんこうきゃく…13枚
新登場の「夢幻パレード」は、メガサーナイトをはじめとするメガシンカしたすがたのポケモンに加え、伝説のポケモンであるオーガポンも登場。さらに、新しいトレーナーズのカードとして「スタジアム」が初登場する。
今回新たに公開されたのは、ミミッキュex [◆◆◆◆]、メロエッタ [◆◆]、ガラル タチフサグマ [◆◆◆]、カルネ [◆◆]、かんこうきゃく [◆◆]。
2024年10月より配信がスタートした『Pokemon Trading Card Game Pocket』は、ポケモンカードのコレクションをテーマにしたアプリゲーム。拡張パックを開封し、お気に入りのカードを見つけてコレクションすることが基本的な遊び方となり、バトルもでき、スマートフォンで気軽に遊ぶために紙版のポケモンカードからルールが変更されている。また、全世界累計1億ダウンロードを突破している。
■収録カード
メガサーナイトex [◆◆◆◆]
メガクチートex [◆◆◆◆]
オーガポン みどりのめんex [◆◆◆◆]
バニプッチ [◆]
バケッチャ [◆]
タイレーツ [★]
ふしぎな広場 [◆◆]
ミミッキュex [◆◆◆◆]
メロエッタ [◆◆]
ガラル タチフサグマ [◆◆◆]
カルネ [◆◆]
かんこうきゃく [◆◆]
