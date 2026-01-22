記者会見に出席したアイルランドの格安航空ライアンエアのマイケル・オライリー最高経営責任者（CEO）＝21日、アイルランド首都ダブリン/Clodagh Kilcoyne/Reuters

（CNN）アイルランドの格安航空ライアンエアのマイケル・オライリー最高経営責任者（CEO）は、米実業家イーロン・マスク氏との公の場での口論について、「航空券の販売増につながっている」と歓迎する姿勢を示した。

オライリー氏は21日、アイルランド首都ダブリンで開いた記者会見で、「予約にとって非常に良いことだ」と述べ、同社がここ数日、「Big Idiot Seat Sale（大ばか者シート・セール）」と銘打ったキャンペーンを実施している点を強調した。

「ライアンエアの予約を増やす、こうしたPR上の口論は大歓迎だ」と語り、マスク氏に無料航空券を提供する考えも示した。

両者の応酬は、オライリー氏が14日、マスク氏が率いる米宇宙企業スペースXの衛星通信サービス「スターリンク」について、機体の空気抵抗が増え燃料費が上がることを懸念し、ライアンエアの機材には搭載しないと発言したことが発端だった。

マスク氏は同日、X（旧ツイッター）に、オライリー氏が「誤った情報」を得ていると投稿し、「燃料消費量の違いを正確に測定することすらできないのではないか」と書き込んだ。

さらにマスク氏は、オライリー氏を「完全なばか」「愚かもの」などと呼んだ。

これに対し、率直な発言で知られるオライリー氏は16日にアイルランドのラジオ局のインタビューで反撃した。「イーロン・マスクには全く注意を払わない。彼はばかだ。大金持ちだけど、それでもばかだ」「イーロン・マスクが航空機や空気抵抗について知っていることはゼロだ」

オライリー氏は21日、マスク氏の発言について「侮辱されたとは思っていない」と語った。「10代の子どもを持つ人なら誰でも知っているように、家ではよくばかとか間抜けとか言われる」「外に出なくても侮辱される」

オライリー氏はまた、ライアンエアの機材にスターリンクのインターネットを導入しない理由について、さらに詳しく説明した。近年、他の航空会社ではスターリンクの導入が進んでいる。

オライリー氏は「非常に優れたシステムだ」とした上で、「問題は、機体に搭載すればコストがかかることだ」と指摘した。

オライリー氏によると、同社が保有する643機すべての機体に2本のアンテナを取り付ける必要があり、設置費用や空気抵抗による燃料費増で、年間2億〜2億5000万ドル（約310億〜約400億円）のコストがかかる。

乗客からサービス利用料を徴収することでこれらのコストを回収することはできないという。

オライリー氏によれば、スターリンク側は乗客の約90％がインターネット利用に料金を支払う意思があるとしているが、ライアンエアの調査では実際に支払うのは10％未満だった。