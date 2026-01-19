リンクス（東京都港区）が、既婚女性を対象とした「夫との離婚」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

【画像6枚】うわ…エグい！ これが、既婚女性たちが答えた《離婚したい原因》です！（子どもの有無別・年収別）

「離婚願望」に影響する要因とは？

調査は2025年5月2日、全国の20〜59歳の既婚女性を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「現在、夫と離婚したいか」を聞いたところ、20.8％（624人）が「はい（夫と離婚したい）」と答えました。

「夫と離婚したい」と答えた人の子どもの有無を見てみると、「子どもがいない人」942人のうち、「夫と離婚したい」と答えた人は12.95％（122人）にとどまっています。一方、「子どもがいる人」2058人のうち、「夫と離婚したい」と答えた人は24.39％（502人）に上りました。子どもがいない人より、いる人の方が約2倍近く「離婚したい」と感じているという、女性たちの”生々しい本音”が明らかになりました。

子どもの有無は、「離婚したい」願望の大きな要因となるのでしょうか。最初の質問で「夫と離婚したくない」と答えた2376人に対して、子どもの有無を聞くと、32.4％（770人）が「子どもはいない」と答えています。

この結果を受けて同社は、子どもがいないと「夫婦円満の傾向」、子どもがいると「夫婦間の“距離“や”すれ違い“が増加しやすい」と分析。「『子どもを授かる＝絆が深まる』とは限らず、“育児によるストレスや価値観の相違“が離婚願望を強める要因になっていると見られます」とコメントを寄せています。

既婚女性の皆さん、「夫と離婚したい」と思いますか……？