¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æºòµ¨¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ÎÅêµå¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥»¥ó¥¹°î¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¡ÈÈæ³Ó¡É¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥è¥·¡£ÃÇ¥È¥Ä¤À¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¥É¥¸¥ã¡¼Àï»Î¤¬¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇºÇ¹â¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¡©¡×¤È¤·¤Æ»³ËÜ¤ä¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤é·×14¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊÂ¤Ù¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥±¤³¤ÈE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ä¥¸¥ç¡¼¡¦¥±¥ê¡¼»á¤Ë¤â»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥è¥·¤«¥à¡¼¥¡¼¤À¤Í¡£¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¥¤¥±¤Æ¤ëÅÙ¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥è¥·¥Î¥Ö¡×¡Ö¥ä¥Þ¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿ÍâÆü¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡×¡Ö¥è¥·¤ÏÊÌ³Ê¡×¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¥è¥·¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÉþÁõ¤ÈÆ±»þ¤Ëºòµ¨¤Ï¡È°¦ÍÑÉÊ¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µå¾ìÆþ¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£2024Ç¯½©Åß¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£ P9¡×¿·¿§¥¿¡¼¥³¥¤¥º¥«¥é¡¼¤È¸«¤é¤ì¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ì¤Ð188Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹âµéÉÊ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»þ·×¤âÂçÈ¿¶Á¡£7·î¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Î¹âµé»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡×¤Î4000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥´¡¼¥ë¥É¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤ÎÀ¤³¦¸ÂÄê50ËÜ¤Î°ìÉÊ¤Ç¡¢110Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯7400Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡ÖRM 21-02 ¥È¥¥¡¼¥ë¥Ó¥è¥ó ¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥ó¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î¤Ë¤ÏÊÆ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖVOGUE¡Ê¥ô¥©¡¼¥°¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖVogue¡Çs 55 Best Dressed People of 2025¡Ê2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼55¿Í¡Ë¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»³ËÜ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ï¡ÈËÜÊª¡É¤È¤Î¸«²ò¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
