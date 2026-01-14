『相棒』屈指の人気キャラ・陣川公平が“まさかの大手柄”！女性警察官と“特調係”を結成

本日1月14日（水）放送の『相棒 season24』第12話「特調係 陣川公平」では、『相棒』ファンお待ちかね、シリーズ屈指の人気キャラクター・陣川公平（原田龍二）が登場する。

陣川がまさかの大手柄を立て、しかも“非公認部署”を立ち上げていた…？

◆女性警察官と“特調係”を結成!?

捜査二課刑事・陣川公平は、熱血漢でありながら思い込みが激しく惚れっぽい性格が仇となり、さまざまなトラブルを招いてきた人物。

『season3』第6話（2004年12月1日放送）で誤認逮捕により左遷され、一時期、特命係に在籍した過去を持つ、特命係“初代・第3の男”ともいうべき存在だ。

まっすぐすぎるがゆえ、残念だけど憎めないキャラクターとして『相棒』ファンから愛されてきた陣川。

そんな彼が『season24』第12話では、未解決だった連続窃盗事件の犯人を突き止めるという、まさかの大手柄を立てるところからはじまる。

実は、陣川はひそかに推理力抜群の総務部用度課警察官・速水了子（山下リオ）と特別調査係、略して“特調係”と銘打った非公認の部署を立ち上げ、半年前から地道に活動していたらしいのだ。

◆陣川公平が事件の真相に向かって突き進む！

ところが――2人が突き止めた連続窃盗犯が、1件だけ犯行を否認していることが判明。

それは3年前、実業家の邸宅から時価3億円相当のヴァイオリンが盗まれた事件だった。

陣川から協力を求められた特命係の杉下右京（水谷豊）、亀山薫（寺脇康文）は捜査に乗り出すが、その矢先、関与を疑われる人物が転落死体となって発見される事態が発生。

この転落死は、自殺なのか殺人なのか？

もし殺人であれば、盗まれたヴァイオリンと関係はあるのか？

原田龍二ふんする陣川とタッグを組む女性警察官・了子を演じるのは、2025年10月クールドラマ『パパと親父のウチご飯』などドラマ、映画、舞台で幅広く活躍する山下リオ。

陣川×了子の“特調係”、そして特命係はヴァイオリン窃盗事件に隠された真実、そして転落死の真相を暴くことができるのか？

“まっすぐすぎる男”陣川が新たな波乱をもたらす第12話「特調係 陣川公平」に注目だ。