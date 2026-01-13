久米宏さん、肺がんのため死去 81歳 妻の麗子さん思い出＆感謝つづる「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」

久米宏さん、肺がんのため死去 81歳 妻の麗子さん思い出＆感謝つづる「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」