久米宏さん、肺がんのため死去 81歳 妻の麗子さん思い出＆感謝つづる「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」
フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日、肺がんのため亡くなった。81歳。所属事務所が13日、公式サイトで発表した。通夜ならびに葬儀については、遺族の意向により、近親者にて執り行われた。
【貴重ショット】1985年…『ニュースステーション』の制作発表に参加した若かりし頃の久米宏さん
妻の久米麗子さん、所属するオフィス・トゥー・ワンがそれぞれコメントを公開。麗子さんは「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います」と思い出を振り返り、「常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。彼は若いスタッフが大好きでした。楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます」と締めくくった。
久米さんは、1944年7月14日、埼玉県出身。早稲田大学卒業（1967年）、TBS入社（1967年→1979年） TBSを退社後、フリーアナウンサーとして活躍。1978年に放送がスタートした『ザ・ベストテン』（TBS系）で一躍人気アナウンサーに。その後1985年から報道番組『ニュースステーション』（テレビ朝日）のメインキャスターに就任し、番組終了の2004年まで務めた。
