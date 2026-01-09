毎年1月から2月にかけて、多くの自治体で保育園の4月入園の申し込み結果が通知される時期を迎えている。ネット上では0歳児や1歳児を早期に保育施設へ預けることの是非を巡り、議論が巻き起こっている。

【映像】0歳でも14％が“保育園児”年齢別の利用率

SNS上では「就学前までは家庭で育てたほうがいい」、「社会適応のためには早期入園がいい」と賛否、意見が分かれている。「ABEMA Prime」では、教育経済学の専門家を交え、早期保育が子どもや親に与える影響、そして日本の保育環境のあり方について議論が交わされた。

■ひろゆき氏「保育士が1歳児を6人見られると思い込むのが間違い」

議論のきっかけとなったのは、2ちゃんねる創設者・ひろゆき氏がSNSで行った「『子供が母親と居なくても保育園が代わりになる』、は間違いです」というXの投稿だ。ひろゆき氏は、現在の保育士の配置基準（1歳児6人に対して保育士1人）を引き合いに出し、集団保育の限界を次のように指摘した。

「1歳児の親が6人の1歳児を見られますかと言ったら、ほぼ無理だと思う。たった1人でも大変だ。それを6人がやれると思い込むのが間違いだと思うし、やれてない環境はある」。

さらに、子どもの発達における心理的安全性の重要性についても言及した。「0歳、1歳から（保育所に）入れてしまうと、自分に向かってずっとしゃべる人がいなくなる。非認知能力や自己肯定感がどうやって育つかと言えば、心理的な安全性と言われていて、いくらしゃべってもちゃんと聞いてくれる、自分が何かしたら相手をしてくれる人がいること。そういう構造の問題があるので、基本的には親と一緒にいた方がいい」。

東北大学の調査では、1歳未満から保育施設を利用した子どもは、3歳まで利用しなかった子どもに比べ、コミュニケーションや問題解決能力などの面で発達が良いという結果も出ている 。ひろゆき氏が問題視した配置基準について、慶應義塾大学教授で教育経済学が専門の中室牧子氏も、研究の知見を紹介する。

「配置基準と幼児教育に明確な相関があるかと言われると、少なくとも我々が研究している範囲では、あまり明確な関係が見られないところもある。むしろそれよりは、保育士や施設長、園長先生の教育観みたいなものの方が、その幼児教育の質と明確な相関があることも明らかになってきている」。

中室氏は、家庭と保育所の役割は異なるとしつつ、「誰が関わってもいいことはあるし、足らざる部分もある。総じて見た時に子どもたちが良い環境でいられるかどうか」と、環境の質に焦点を当てた。

■親と子ども、両方の幸福感とは

実際の親たちの選択はどのようなものか。SEKAIA株式会社CEOの薄井シンシア氏は、子どもを自ら家庭で見ることを選択した一人だ。「私が自宅で見たら『ワンアンドオンリー』だ。保育園に送れば大勢の中の1人になる。だから私の結論は、1対1の方がいいということだった。ただ、もう保育園に行かせて全く問題のない子どももいる」と、個体差の問題が大きいことも語った。

壁画アーティストの赤澤岳人氏は、親側の幸せについても重要性を説いた。「子どものことばかり議論されるが、僕は『無償の愛』は、親が子どもに捧げるばかりではなく、その逆の場面もある。子どもこそ、僕がこんな父親でも『パパ、パパ』と言って、我が子たちは呼んでくれて、無償の愛を注いでくれる。そういう時間はすごく大切だし、そういう時間をなるべく24時間というか、長く過ごしたいと思う親もいる。親が『親としてなりたい親』になれる社会が大切」だと訴えた。

■親はいつまでどれくらい働くべきか

親側からの視点で見れば、母親が経済的な必要性に迫られて働かざるを得ないケースもあれば、本人のキャリアとして働くことを選択するケースもある。現在、1歳児の約55％が保育園に預けられているが、そこには「働かざるを得ない」という経済的理由を抱える親も多く含まれている。ひろゆき氏は、この「選択肢のなさ」を問題視し、「ちゃんと子どもによって選べるべきなのに、経済的な状況だから働かざるを得ないのは、社会の問題だ」と指摘した。また、薄井氏は、国が人手不足解消のために女性を働かせようとする思惑が、早期保育の推奨に影響しているのではないかという疑念を投げかけた。

さらにひろゆき氏は「研究では、保育園に預けて働いている女性の子どもの方が年収が高い調査結果もあるが、保育園に入れると子どもが年収上がるのかというと、そうではない可能性もある。働いているお母さんの知能指数が高くて、その子どもも知能指数が高いから収入が高い可能性がある」とも述べた。これに対し中室氏は「今の指摘は非常に重要。因果関係なのか相関関係なのか。確かに単純に保育園に行っている子と行ってない子を比べた研究は結構ある。ただし、因果関係について言及できている研究もかなりある」と補足した。

また中室氏は、親による「時間投資」の重要性についても触れた。「幼少期の子どもは親の時間投資が非常に重要。将来の発達、学力を考えた時に、しっかり時間をかけてコミュニケーションを取りながら子ども主体の活動をしてもらうことはすごく大事」と説明した。

その一方で、子どもの年齢が上がってきた時には、金銭面での投資が重要になるとも語る。「学費を稼がなければいけないし、塾に行かせなければいけない。時間がお金で買えるようになる。その時のことを考えて（母親が）就労を継続しておきたいと考える人は絶対にいる。それは決して否定できることではない。時間投資が非常に重要だとわかっているのであれば、子どもの学齢が小さい時はあまり労働時間が長くならないようにする社会制度の設計はできると思う」と、就労と育児を両立させるための制度のあり方に言及した。

（『ABEMA Prime』より）

