リクスタ（千葉県市川市）のアプリ・ウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」が、「2026年 赤ちゃん名づけ上半期トレンドアクセスベスト100」を紹介しています。【1〜30位】人気の「葵」「碧」は？ひらがなネームが増えてる！意外なランキング結果がコレです（画像）！ランキングは、2025年12月1日〜2026年5月31日の期間、月間400万アクセスのアプリ「無料 赤ちゃん名づけ」とウェブサイト「無料 赤ちゃん名づけ」において、