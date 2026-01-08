『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』FigUnityシリーズ第四弾！マチュ・ニャアン・シュウジの3人が立体化
メガハウスは、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』より「FigUnity(フィギュニティ)『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』【限定フォトカード付き】」(12,980円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年1月8日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「FigUnity(フィギュニティ)『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』【限定フォトカード付き】」(12,980円)
「FigUnity(フィギュニティ)」シリーズ第四弾として『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』が登場。
「Figure」＋「Unity(団結)」を組み合わせたコンセプトで、みんな一緒が嬉しい！なディフォルメフィギュア。キラキラに飛び込んでいくシチュエーションをイメージしてアマテ・ユズリハ(マチュ)、ニャアン、シュウジ・イトウの3人が立体化されている。
カラフルな台座からキャラクターが勢いよく今にも飛び出そうなシチュエーションを再現。プレミアムバンダイ限定で撮り下ろしフォトカードが付属する。
(C)創通・サンライズ
