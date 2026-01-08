アメリカのトランプ大統領がデンマークの自治領グリーンランドの領有に意欲を示していることについて、ホワイトハウスの報道官は7日、中国やロシアの影響力を排除するためだと説明し、購入の可能性を協議していると明らかにしました。

ホワイトハウス レビット報道官

「トランプ大統領は、北極圏におけるロシアと中国の侵略を抑止することがアメリカにとって最善の利益であると考えていることを明確に表明してきた。だからこそ、大統領のチームが現在、購入の可能性について協議している」

ホワイトハウスのレビット報道官は7日、グリーンランドの領有に向け、アメリカ軍の活用を含め「あらゆる選択肢がある」とした上で、「トランプ大統領の第1の選択肢は常に外交だ」と強調しました。

また、ルビオ国務長官は7日、グリーンランドをめぐり、来週、デンマーク側と会談すると明らかにしました。デンマークのラスムセン外相が5日、グリーンランドをめぐりルビオ国務長官との会談を要請していて、アメリカ側がこれに応じた形です。

ルビオ国務長官は、アメリカ軍の活用について「アメリカの国家安全保障に対する脅威を特定した場合、大統領は軍事的手段で対処する選択肢を保持している」と主張しました。