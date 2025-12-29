¡ÚÍÇÏµÇ°¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë²ñ¿´V!¡¡·»¥ß¥ë¥³¤ËÂ³¤¤¤¿C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤¬ÍÇÏ½é¤Î¡È·»ÄïÀ©ÇÆ¡É
¡¡25Ç¯Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÁí·è»»¡ÖÂè70²óÍÇÏµÇ°¡×¤¬28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡Ê33¡Ë¤¬µ³¾è¤·¤¿3ÈÖ¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤ê¡¢»©·î¾Þ¤ËÂ³¤¯G1¡¦2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°È¾å¤ÏÄ«ÆüÇÕFS¤ËÂ³¤¯2½µÏ¢Â³G1V¤ÇJRA¡¦G1¡¦7¾¡ÌÜ¡£¤Ê¤ª¡¢ÍÇÏµÇ°¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë700²¯±ß¤òÆÍÇË¡¢ÂçÀ¹¶·¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾å¤ÇËÊ¤¨¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿C¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤Ï±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¢¥à¥Á¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤Æº¸¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£²ñ¿´¤Îµ³¾è¤ò¸«¤»¤¿¡£·ã¾ð¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¡£ºòÇ¯¤Ï¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¤ÇÉ¡º¹2Ãå¤ÈÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£¡ÖºòÇ¯¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â¥à¥·¥ã¥¯¥·¥ã¤·¤Æ¼«Ê¬¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£Ç¯¤ÏºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤òÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é2ÇÏ¿È¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¥Ç¥µ¥¤¥ë¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿3³Ñ²á¤®¤âÅù´Ö³Ö¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ²ÃÂ®¡£¼«¿È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤òÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£³°¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢º¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡È2ÇÏ¿Èº¹¡É¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ä¤ê50¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¡£¸å¤ÏÆâ¤ÇÇ´¤ë¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤òÂª¤¨¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£°È¾å¤Ï¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ï¤«¤ï¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥¹¥â¥¥å¥é¥ó¥À¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤¿¤±¤É¡¢À¨¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ÷Î¥±äÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò°ì½³¤·¤¿¡£´ÉÍý¤¹¤ë¹âÌøÂç»Õ¤Ï´¶Æ°¤ÎÌÌ»ý¤Á¡£¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ï¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£»©·î¾Þ¤ò²÷¾¡¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤â2Ãå¡£Æ±À¤Âå¤Ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ä¶¶¯ÎÏ¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤¬¡ÖºÇÍ¥½¨3ºÐ²´ÇÏ¡×¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Îº£º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼¡¤Ï¤Þ¤À²¿¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿M¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡£¡Ö13ºÐÎ¥¤ì¤¿¥ß¥ë¥³¤Ï¼«Ê¬¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¤¤¤Ä¤«ÄÉ¤¤±Û¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¨¤¯²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡ÈÂèÆó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡£10Ç¯¥ô¥£¥¯¥È¥ï¡¼¥ë¥Ô¥µ¤ÇÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿·»¤ËÂ³¤¯¾¡Íø¡£Åö¥ì¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î¡È·»ÄïÀ©ÇÆ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡È°ì½ï¤ËÀ¨¤¤²÷µó¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤è¡É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡25Ç¯Ê©¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ï¤³¤ì¤¬³¤³°¤â´Þ¤á¤Æº£Ç¯¤ÎG1¡¦5¾¡ÌÜ¡£Ä«ÆüÇÕFS¡Ê¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ë¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï·üÌ¿¤ËÆüËÜ¸ì¤ÇÅú¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·»¤ËÂ³¤¯JRA°ÜÀÒ¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡¢´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï21À¤µª½é¤È¤Ê¤ë700²¯±ßÄ¶¤È¤Ê¤ëÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÀ¹¶·¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤½¤ÎÏÓ¤ÃÀá¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢¡È¥ª¥Ä¥«¥ì¥µ¥Þ¥Ç¥·¥¿¡É¤È¸À¤¤»Ä¤·¤Æµ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¡Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¡Êì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Ò¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë22Ç¯1·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡²´3ºÐ¡¡·ªÅì¡¦¹âÌøÂç±¹¼Ë½êÂ°¡¡ÇÏ¼ç¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¡À¸»º¼Ô¡¦ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¡¡ÀïÀÓ10Àï5¾¡¡Ê½Å¾Þ3¾¡ÌÜ¡Ë¡¡Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â9²¯6179Ëü9000±ß¡¡ÇÏÌ¾¤Î°ÕÌ£¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Î5ÈÖ³¹¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡£
¡¡¡þ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¡¡1992Ç¯7·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£·»¥ß¥ë¥³¤ÏJRA½êÂ°¤Îµ³¼ê¡£09Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£11Ç¯¤ËÃ»´üÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·Æî´ØÅì¶¥ÇÏ¤Çµ³¾è¡£Æ±Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç½é¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ëµ±¤¯¡£12Ç¯¤ËJRAÃ»´üÌÈµö¤ò½é¼èÆÀ¡£13Ç¯ºù²Ö¾Þ¡Ê¥¢¥æ¥µ¥ó¡Ë¤ÇJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¡£16Ç¯Ê©1000¥®¥Ë¡¼¡Ê¥é¥¯¥ì¥½¥Ë¥¨¡¼¥ë¡Ë¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹G1½éV¡£20Ç¯¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¡¢23Ç¯¥¨¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç³®ÀûÌç¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£