一瞬AIと疑ったが本物で公式じゃないか！

航空自衛隊の公式YouTubeチャンネル「航空自衛隊チャンネル (JASDF Official Channel)」で、2025年12月22日、寿司チェーン「すしざんまい」を展開する喜代村の木村清社長が出演する自衛官採用促進の動画が投稿されました。

【動画】わ、若いころカッコイイ…これが、すしざんまい社長が出演した動画です

この動画は航空自衛隊を退役した元自衛官を企業に採用してもらうことをうながす動画になっています。

退役する自衛官の中には専門的な知識や資格を持つ人も多く、動画の説明には「隊員が培った強い責任感、階級に応じた指導力と実行力、さらに職務ごとに身に付けた高い技術を退職後も様々な分野で発揮し、社会に貢献できるよう、活躍の場を求めています」と書かれています。さらに「本動画をご覧いただき、退職自衛官の再就職についてご理解を深めていただくとともに、更なるご支援をいただければ幸いです」と呼びかけています。

実は木村社長自身も元航空自衛官で、航空機のパイロットに憧れて15歳で入隊しました。事故によるケガでパイロットになる夢は断念しましたが、計5年9か月を航空自衛隊で過ごしました。その後、入隊中に合格していた大検の資格を活かし、中央大学法学部の通信教育課程に合格。ここから実業家としての第一歩を踏み出しました。

動画内で木村社長は「元々なんでもできたわけじゃないんですよ」「僕の原点は自衛隊だから」とコメントしています。動画のラストではおなじみの「すしざんまいポーズ」で「経験豊富な人ざんまい！」と、航空自衛官の優秀さをアピールしています。

この動画に関してSNSでは、「すしざんまいの社長、元航空自衛官だったんか、知らなかった……意外な経歴」「すしざんまいの社長が元航空自衛官って知って驚き」と、木村社長が自衛官だったことを知らなかった人の声が上がる一方で、「もっと早くオファーすればよかったのに」といった反応も見られました。