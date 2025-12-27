ラサール石井“こち亀の声優交代”は「（選挙）立候補への背中を押した理由の一つ」
社民党のラサール石井参院議員（70歳）が12月26日、自身のX（Twitter）を更新。アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の新作が制作されるものの、声優が交代することについてコメントしている。
ラサール石井は1996年から2008年まで、アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の主人公・両津勘吉の声を担当。「こち亀」の舞台などにも出演してきたが、先日、新たな「こち亀」アニメ化のプロジェクトが発表され、声優も一新されることが明らかになっていた。
この日、Xを更新したラサール石井は「こち亀がアニメで再開します。声優一新という事で、一部に『ラサールが国会議員になるから声優が変わった』という声があるみたいですが、事実は違います」と切り出し、「私はこの事を2年前から聞いておりました。『若返り』という事で、ショックはありましたが、快く受け入れました」と説明。
そして「もしも私の続投が決まっていたら、立候補はしませんでした。両津勘吉の声はもう出来ないという事も立候補への背中を押した理由の一つです」とつづり、「秋本先生おめでとうございます。新アニメの御成功を祈っております」とコメントしている。
