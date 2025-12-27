「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

２７日にサウジアラビアで開催されるリヤド・シーズン興行を共催する世界的大手プロモーター、英マッチルーム社のエディ・ハーン会長が２６日までに現地で日本メディアの取材に応じた。全階級を通じた最強ランキングのパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）で２位の４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝について「歴史に名を残すには強い相手が必要だ」と、ＰＦＰ３位で３団体統一世界スーパーフライ級王者“バム”ことジェシー・ロドリゲス（２５）＝米国＝との将来的な決戦にも言及した。

モンスターに注がれる視線は海外でもさらに熱を帯びている。マッチルーム社のハーン会長は、同社が手がけるムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が、９月に尚弥に完封で返り討ちにされただけに「アフマダリエフは自信を持って送り出して勝つと確信していたが、いいところを出せなかったのも井上の強さ」とお手上げ。今大会は３３戦無敗のピカソと対戦するが「井上が（当面）負ける気がしない。階級の壁にぶつかるくらいしか想像できない」と感嘆の声を上げた。

ただ、大物プロモーターは尚弥について「今までの階級では圧倒的な強さだったが、相手の質も大事」と指摘する。このほど電撃引退した元世界５階級制覇王者テレンス・クロフォード（３８）＝米国＝のキャリアを引き合いに出しながら「クロフォードは（９月の）カネロ戦まで歴史的な対決はなかった。井上が歴史に名を残すにはもっと強い相手が必要。バムか、フェザー級王者とやるのか」と言及し「まずは（ロドリゲスが）バンタム級に上げてからだが、長期的に実現したい」と意欲を示した。

現在スーパーフライ級のロドリゲスは尚弥に次ぐＰＦＰ３位につける。次戦で４団体統一を狙っており、今大会ＩＢＦ世界同級タイトルマッチに臨む寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝がチャンスをつかむ可能性があるだけに、ハーン氏は「バムは（今大会の）勝者とやりたい。寺地にとっては勝たないといけない試合」と語った。

さらに、バンタム級では現時点でＷＢＡ王者の堤聖也（角海老宝石）、ＷＢＣ王者の井上拓真（大橋）と日本人王者が迎え撃つが「階級を上げればすぐにタイトルマッチをやりたい。日本人王者２人も含めて誰でもいい」とハーン氏。２０２６年に向けて、日本勢が絡む軽量級の勢力図が風雲急を告げる。