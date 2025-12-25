スタバ「米粉カステラ」2種、販売中止を発表「お客様にご案内することが適切ではないと判断」
スターバックス コーヒー ジャパンは25日、公式サイトにて、「米粉カステラ」「抹茶の米粉カステラ」の販売を中止すると発表した。同商品は、初のグルテンフリー商品として23日より公式オンラインストアにて先行発売、26日より店頭販売を予定していた。
【画像】販売中止となった「米粉カステラ」2種
発表で販売中止のいきさつについて「グルテンフリー商品として企画・開発を進めておりましたが、製造工程および原材料の最終確認を行った結果、原材料の一部に微量ながら大麦麦芽が含まれていることが判明いたしました」とし、「このため、本商品はグルテンフリー商品としてお客様にご案内することが適切ではないと判断し、販売を中止することといたしました」と説明した。
続けて「弊社の管理不備により、販売を楽しみにお待ちいただいていたお客様には、多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
なお、23日の先行発売開始前に販売を停止していたため、購入者はいない。「今後は同様の事態が起こらぬよう、再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と締めくくった。
