サンクゼール（長野県飯綱町）が運営する「久世福商店」が、2026年の干支「馬」にちなんだ新春福袋「うまいもの福袋」を、2026年1月1日から店頭販売します。

「うまいもの福袋」は、久世福商店の人気アイテムを詰め合わせたセットで、価格や内容の異なる「白うま袋」「赤うま袋」「青うま袋」の3種類がラインアップ。

人気アイテムの詰め合わせ

「白うま袋」は、「粉末万能だし」「大人のしゃけしゃけめんたい」「かつおなめ茸」「天然わかめと海藻スープ」「あおさ海苔佃煮」「燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル」「青森りんごっくる」といった計7点、4150円相当の商品がセットで、価格は3000円です。

「赤うま袋」は、「風味豊かな万能だし」「大人のしゃけしゃけめんたい」「大人の牛しぐれ」「おかず味噌 国産九条ねぎ」「究極の醤油」「毎日だしのお味噌汁 国産あおさと備州白味噌」「青森りんごっくる」「しろえびせんべい 大人のしゃけしゃけめんたい風」といった計9点、6550円相当の商品が入り、価格は5000円です。さらに、店舗（一部店舗を除く）で使える特別値引き券1000円分が封入されています。

「青うま袋」は、「風味豊かな万能だし」「素材の、うまみ引き立つ。毎日だし」「七味なめ茸」「大人のしゃけしゃけめんたい」「混ぜご飯の素 ぶなしめじちりめん山椒」「燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル」「淡路島たまねぎのこくうまスープ」「七輪手焼き 鶏の炭火焼き」「甘み引き立つ芋けんぴ」といった計11点、9550円相当の商品が入り、価格は7000円です。さらに、特別値引き券2000円分、オリジナルトートバッグがセットとなっています。

同福袋は、一部店舗を除く店頭で販売されます。販売期間や内容は、店舗により異なる場合があります。

