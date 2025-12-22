女性11人組「ME:I」は22日、活動休止中のCOCORO、RAN、SHIZUKUの3人とKOKONAが2025年12月31日をもって活動を終了すると発表した。

公式サイトで「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます」と伝えた。

そして「日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます」とファンに謝罪した。

「ME:I」はオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の合格者で結成された11人組。昨年4月にデビューし、第66回日本レコード大賞新人賞や大みそかのNHK紅白歌合戦にも出場した。しかし、さらなる飛躍を期した2年目の今年に入り、活動休止するメンバーが続出。11人全員がそろうステージは一度もなかった。

グループを巡っては、10月にメンバーのSHIZUKUが規定違反のため活動休止することを発表。昨年8月にはTSUZUMIが適応障害との診断のため長期的に活動を休止することを発表、その後今年8月に約1年ぶりに活動を再開した。今年3月にはCOCOROが体調不良のため当面の間活動を休止。7月にはRANが「精神的疲弊のため」休養することが発表された。