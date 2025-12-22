「郵便配達や救急車の給油どうしたら？」人気観光地・箱根で異変！ガソリンスタンドが続々閉鎖され来年は2カ所だけに…人気なのになぜ閉店？
首都圏屈指の観光地で異変が起きている。
箱根でガソリンスタンドの閉鎖が相次ぎ、元々5カ所あったスタンドは来年には2カ所だけになる見通し。「不便になる」と不安の声があがっている。
車で訪れる人は多いのになぜ閉店が相次ぐのか？理由を探った。
来年春には町内の給油所が2カ所に
平日の19日も多くの観光客で賑わう神奈川・箱根町の大涌谷。ところが、年間2000万人以上が訪れる首都圏屈指の観光地に今、思わぬ事態が起きている。
取材班：
駐車場には「満車」と表示されています。入りきれない車が下にも続いていて、渋滞が起きています。
大涌谷の観光客：
19日も1泊して明日帰ります。（車の）ガソリンはあと半分くらい。
ところが…
取材班：
こちらは先月閉鎖したガソリンスタンドです。給油機が残されています。張り紙がありますね。「閉店のお知らせ」と書かれています。
箱根町には元々5カ所のガソリンスタンドがあった。しかし、8月と11月に相次ぎ閉鎖。現在営業しているスタンドは3カ所だけとなっている。
8月に閉鎖された小涌園のガソリンスタンドを訪ねると…
取材班：
いま解体作業が行われています。
さらに人気の観光地・宮ノ下で営業中のスタンドを取材すると…
取材班：
こちらのガソリンスタンドは来年の3月に営業をやめるということです。ちょうど今、2台の車が給油しています。
このガソリンスタンドも、来年3月いっぱいでの閉鎖が決まったという。
利用者：
不便だよね。あちこち店が閉まっているものね。
地元宿泊施設の関係者：
信じられないですね。署名運動でもしたいと思ってるくらい。
人気観光地・箱根町のガソリンスタンドが来年春には2カ所だけになる。
全国でガソリンスタンドは30年連続減少
なぜ人気の観光地なのに閉店が相次ぐのか？
閉鎖予定のスタンドの運営会社に理由を聞いた。
宮ノ下給油所を運営・箱根プレザントサービス担当者：
なかなか要員の確保ができないという所に、ガソリンスタンドの地下タンクというのは40年経過で改修ないし交換というルールがありまして、閉鎖せざるを得ないような状況に追い込まれてしまった。
深刻な「人手不足」に加え、約1000万円という「タンクの改修費用」も重い負担になっている。セルフスタンド化するにも莫大な費用がかかるため、閉鎖せざるを得ない状況になったという。
相次ぐスタンド閉鎖について、旅行客に話を聞いた。
大涌谷のドライブ客：
（残りガソリン）10分の3メーター。
大涌谷のドライブ客：
半分もないくらい。
給油できるスタンドをスマホで探す。
大涌谷のドライブ客：
やってる。営業中？
取材班：
解体中なんです。
大涌谷のドライブ客：
え〜危ない。行こうとしてた。
経済産業省によると、全国のガソリンスタンドの数は30年連続で減少し、2024年度末には2万7009店になった。ピーク時の1994年度末の半分以下に減っている。
また、地元の住民は生活への影響を心配していた。
地元の人：
郵便局の配達してる人とか（給油所が）なくなってしまう。
箱根町では住民や観光客から「不便」などの声が上がっているとした上で、消防車や救急車などの活動に支障が出ないよう「搬送の帰りなどに給油するよう指示をする」などとしている。
（「イット！」12月19日放送より）