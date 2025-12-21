“ターボ×四駆×専用装備”の最上級モデル

近年、軽自動車市場は電動化や安全装備の高度化が急速に進み、各メーカーが競うように装備の充実化を図っています。

こうした流れの中で、ホンダは2025年11月20日、人気軽自動車「N-ONE」の一部改良モデルを発表し、翌21日に発売しました。

なかでも最上級モデルの仕上がりに対して、ネット上では様々な反響が集まっています。

N-ONEといえば、1960年代に登場した「N360」をルーツに持つ、ホンダらしさが色濃く残る軽ハッチバックです。

初代モデルが登場した2012年以降、“丸くてかわいい”フロントマスクと、機械部分を極力小さくして室内空間を最大化する「M・M思想」を受け継いだパッケージングで、多くのファンを獲得してきました。

現行の2代目は2020年にフルモデルチェンジしたばかりで、クラシカルかつタイムレスなデザインが幅広い世代から支持されています。



今回の改良では、まずユーザーの使い勝手を大きく高める要素として、前方パーキングセンサーと7インチTFT液晶メーターが全グレードで標準装備となりました。

接触事故の防止がより重視される昨今、こうした実用性の高い機能が追加されたことは歓迎すべき変化といえるでしょう。

また、ベーシックグレードである「Original」をベースとした特別仕様車「CRAFT STYLE」も新たに設定され、個性あるデザインを求める層の選択肢が広がりました。

ほかにも上位グレードの「RS」と「Premium Tourer」が機能を強化。特にRSはこれまで存在したCVT仕様を廃止し6速MT専用モデルに一本化され、ホワイトカラーのホイールが採用されるなど、スポーティさを前面に押し出した仕様に変わりました。

これらの進化を果たしたN-ONEのなかで最も高価なモデルが「Premium Tourer（4WD）」です。

軽自動車とは思えないほど上質な装備や快適性を備え、街乗りからロングドライブまで幅広く対応できる万能モデルとして位置づけられています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1570mmで、軽自動車の枠を保ちつつも空間効率の高さを感じさせます。

エクステリアでは、大開口フロントグリルにブラッククロームメッキを施し、サイドモールやリアバンパーにも同様の加飾を採用。

大型カラードリアスポイラーや光沢感のあるベルリナブラックのアルミホイールなど、ブラック基調の洗練された雰囲気が印象的です。

ボディカラーも計11色と豊富で、ブラックルーフの2トーン仕様も選べるため、個性を演出しやすい点も魅力といえるでしょう。

内装はシックなブラックでまとめられ、シートには上質なプライムスムース素材を採用。触れたときの質感や座り心地にこだわりが感じられます。

インパネにはブラックヘアライン調のガーニッシュ、本革巻きのステアリングホイール、シフトレバーを組み合わせ、高級感を上手く演出しています。

さらに、パドルシフトや前席のシートヒーターなど、下位グレードでは選べない快適装備が標準で備わっている点も見逃せません。

日常使いで特に便利なのが、電子制御パーキングブレーキとブレーキホールド機能です。信号待ちで自動的にブレーキが保持され、アクセルを踏むと解除されるため、渋滞の多い都市部ではありがたい装備です。

また、N-ONEは後席の背もたれをレバーひとつで倒せるだけでなく、座面を跳ね上げることも可能で、長物や背の高い荷物でも柔軟に積み込めます。

観葉植物を購入するときやDIYで家具を持ち帰る際など、実際の生活シーンでも便利さを実感できるはずです。

安全装備としては、ホンダ車共通の先進安全運転支援システム「Honda SENSING」を全車標準化。

衝突軽減ブレーキ、車線維持支援、アダプティブクルーズコントロールなど主要な支援機能が一通り備わり、長距離ドライブでも安心感を高めています。

パワートレインは最高出力64PS、最大トルク104Nmを発生する力強いターボエンジンを搭載し、燃費はWLTCモードで19.8km／Lと優秀です。CVTとの相性も良く、街中での扱いやすさと軽快な加速感が両立されています。

なお、Premium Tourer（4WD）の価格（消費税込み）は231万8800円で、エントリーグレードのOriginal（FF）との差額は55万1100円にもなります。

しかし、質感や安全装備、走行性能を総合的に考えれば、その価値は十分にあると感じる人も多いようです。

実際、ネット上には「軽でもこの高級感…流石です」「ブラック基調の外観がめちゃくちゃ好み」「Premium Tourerは価格に見合う装備だと思う」「ターボかつ四駆でも燃費がイイのが意外」など、肯定的な意見が目立ちます。

ほかにも「MT専用になったRSも気になる」「デザインが古くならないのがいい」「装備充実してていいね」など、一部改良についてのコメントも見られました。