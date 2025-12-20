YouTuberのシバターさんが2025年12月19日に公開した動画で、YouTuberのヒカルさんが交際0日婚からオープンマリッジ宣言を経て約半年でスピード離婚したことについて見解を述べた。

結婚発表当初からスピード離婚を予測

ヒカルさんは5月31日、元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさんと「交際0日婚」での結婚を発表したが、9月14日に配偶者以外の異性との性交渉を認め合う「オープンマリッジ」を宣言して大炎上。12月19日には結婚から約6か月で離婚したことを報告した。

「ヒカルが離婚！でしょーね！！！」と題した動画でシバターさんは、ヒカルさんが結婚を発表した時点で「スピード離婚する」と予想する動画を投稿していたとした上で「言った通りでしたね。スピード離婚しましたね」とほくそ笑み、「これは俺の予想がすごいんじゃなくて、おそらくみんな、ヒカルが離婚しましたっていう動画を出した瞬間『でしょうね！』って思いましたよね」と話した。

「結婚って本来そんなに軽いものじゃない」

ヒカルさんの離婚について「なんの意外性もない」としながらも「それでもふんばるのが結婚なんじゃないかな？」と、結婚6年目で2児の父という立場から語るシバターさん。オープンマリッジ宣言をしたことで、夫婦でいるメリットを感じられなくなったとしても「それでも一緒に生きていく、結婚を継続する道を最後の最後まで探し続けるのが結婚なんじゃないかな」と持論を展開した。

また、ヒカルさんとノアさんが早期に離婚を決断したことに対し「あまりにもそこに情がなさすぎないか？ 結婚って本来そんなに軽いものじゃないと思うんだよな」と疑問を呈した。さらに「金持ち過ぎて何でもいいんだろうな。離婚することが自分へのマイナスだとか、結婚生活が続けていくことが美徳とかないんだろうな。あいつらに。結婚っていうものが重いものじゃないのよ、やつらは」といい、「だとしたら『僕たち結婚しました！』みたいに騒がないで欲しいよね。ほんとに動画のネタだったじゃん。ほんとに動画のただ一つのネタで、それが終わったっていうだけ」とあきれていた。