ALL110円って本気！？【セリア】寒がりさんが揃えたい♡「あったか小物」

寒がりさんにはつらいこれからの季節、「あったか小物」は必須アイテムに。気負わず使えるアイテムなら【セリア】が頼りになります。たくさんのラインナップのなかから、今回は思わず手に取りたくなりそうな可愛いデザインや、シンプルで使いやすいものをピックアップ。すべて110円だから、複数買ってバッグやデスクに備えておくのもアリかも！

ふわふわ手袋で手元からほっこり

【セリア】「レディースふわふわグローブ フェザーカフ」\110（税込）

くすみピンクが大人可愛いふわふわ手袋。@ftn_picsレポーターのともさんによると「柔らかな質感で伸縮性があり、手に優しくフィットします」とのことで、手を入れた瞬間からぬくもりを感じられそう。手首まわりがラメ入りのフェザーニット切り替えになっているのも魅力のひとつ。コートの袖口からチラッと見えるだけで、冬コーデにほんのり華やかさをプラスしてくれそうなアイテムです。

アニマル柄で冬コーデのアクセントに

【セリア】「ふかふかイヤーマフ レオパード」\110（税込）

コーデのアクセントにぴったりなレオパード柄のイヤーマフ。ヘッド部分は伸縮するので、好みのフィット感に調節可能。耳があたる部分はフェイクファー素材で、やわらかな付け心地が期待できます。シンプルなスタイリングの日も、このイヤーマフをプラスするだけで一気に旬度アップ！

薄手でもあったか ドロスト付きネックウォーマー

【セリア】「フリースネックウォーマーくすみカラー」\110（税込）

やわらかなくすみピンクが大人可愛いフリース素材のネックウォーマーは、首まわりをしっかりあたたかく包んでくれそう。レポーターのともさんによると「薄めのフリース生地」とのことで、もたつきにくそうなのがうれしいポイント。片側にドロストが付いているので、ぎゅっと絞れば風や冷気が入り込むのをガードできそうです。

折り返し自在のミニマルデザイン

【セリア】「フリーサイズ ニット帽子」\110（税込）

フリーサイズのニット帽は、折り返しの幅を自由に調節できるシンプルデザイン。深めに被れば耳もすっぽり覆えるので、冷え込む日の頼れる相棒になりそう。性別問わずかぶりやすいデザインだから、家族やパートナーとシェアするのも◎

