ディズニーの“お正月限定ギフト”が超かわいい！ ミッキーマウスの焼菓子をIN〈銀座コージーコーナー〉
「銀座コージーコーナー」は、12月26日（金）から、ディズニーデザインの年末年始限定スイーツギフトを、全国の店舗で発売する。
【写真】ミッキー＆ミニーのプリントクッキーも！ お正月限定スイーツギフトの中身
■2026年版お正月限定デザイン
今回登場するのは、「和モダンなお正月」をテーマにした専用バッグに、ディズニーモチーフの焼菓子を詰め合わせたお正月限定のスイーツギフト。
セット内容は、ミッキーマウスのアイコン柄クッキーをはじめ、ミッキーマウスとミニーマウスをプリントしたクッキー、しっとりと焼き上げたバターといちごのマドレーヌなど、全14個入りのバラエティ豊かなラインナップとなっている。
またバッグは、おめでたい朱色を基調に、着物姿であいさつするミッキーマウスやドナルドダックを描いた華やかなデザイン。裏面には、2026年の干支である“午（うま）”やミッキーのアイコンを組み合わせた柄が施されている。
なお、本商品はオンラインショップで先行販売中。年末年始の手土産や新年のあいさつ、家族が集まる団らんのひとときにもぴったりなスイーツギフトだ。
