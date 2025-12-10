洞不全症候群、パーキンソン病と診断され療養中だった歌手の美川憲一が１０日、都内で復帰会見を行った。

美川は９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、今月１４日に愛知でのディナーショーから復帰する。

公の場は７月２４日の東京・Ｊ：ＣＯＭホール八王子でのコンサート以来。会見に美川はしっかりとした足取りで登場。「洞不全症候群でペースメーカーを入れて約１か月半入院しておりました。病気知らずで６０年間一回も休んだことがないぐらいでしたが、今回は心臓だけではなくてパーキンソンという難病にかかりました」と説明した。

さらに美川は「パーキンソンは現代医学では治らない病気です。薬もいい薬がでてますけど、リハビリしながら日々努力をして、しぶとくコンサートをやっていきたい」と決意。「私と同じパーキンソン病という難病、またそれ以外のご病気と闘っている方たち、そして、サポートをされていらっしゃるご家族の方々へ、私の活動を通して少しでも勇気づけられたら」と会見を開いた意図を説明した。

美川は５年ほど前から足がふらついたり、めまいなどの症状があり、今年８月に米ロサンゼルスで体調不良で倒れたという。そこで医師の診断を受けたところ洞不全症候群が判明し、ペースメーカーの埋め込み手術を行った。会見でも「いまここに入っています」と服をずらして傷を見せた。リハビリの過程でパーキンソン病と診断され「転んだのも心臓じゃなくてパーキンソン病だったのかもしれない。それに気づかなかった」と振り返った。

現在の体調は「６０％ぐらい」と告白。週２回程度のストレッチ、ボイストレーニングで復帰に向けて準備を進めている。「車いすばかり乗るようになったら楽ですが、なるべく自分の足で歩くように」と体力作りに励んでいるという。

１４日の復帰ステージはコロッケとのジョイントディナーショーで、美川は１０曲程度を歌唱する予定。トーク中は椅子に座ることもあるようだが、立ちっぱなしで歌うといい「不安より楽しみの方が大きい。感動する歌もありますから、涙する人もたくさんいると思うんです。本当に頑張って、喜んでいただけるようにやっていきたい」と意気込んだ。