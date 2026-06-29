6月20日放送の『田中みな実 あったかタイム』（TBSラジオ）のゲストは、田中と同じく元TBSアナウンサーの堀井美香だった。放送では、田中が14年先輩の堀井に発した「500円のは500円に見えます」といった言葉が物議をかもしたが、その余波がいまだ、収まる気配を見せない。ことの顛末はこうだ。番組内でジュエリーの話題になった際、堀井は自身が身につけていたパールのイヤリングについて「別に自慢するわけじゃないですけど50