ドジャースのＡ・フリードマン編成本部長が９日（日本時間１０日）、米フロリダ州オーランドで開催中のウィンターミーティング２日目にメディアに対応。通算２５３セーブのＥ・ディアス投手（メッツからＦＡ）との３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で契約に合意したと報道されたブルペン補強について語り、ＷＢＣ日本代表の井端監督と面談し、「侍ジャパンを支援している」と発言。大谷、山本、佐々木と日本人３投手の同大会での登板をさらに協議していくことを明かした。

２年連続世界一軍団が、最大かつ唯一ともいえる“弱点”克服に前進した。この日、ＦＡ市場で抑え投手の目玉だったディアスとの合意が複数の米メディアに報じられたフリードマン編成本部長は「今季のブルペンは期待値を下回ったが、フロント陣は強化し、改良できると信じていた。前年度の疲労蓄積を考慮すれば、確実にアウトが取れるこの補強は大きな助けになる」と満足感をにじませた。

慣例的に、先発投手や野手に比べ、中継ぎの補強額は控え目になっていたが、「オーナー側の理解と支援により、十分な資金を得て、積極的に動くことができた。この部分を強化できたのは幸運なこと。ワールドシリーズに勝つベスト布陣が組める」。ブルペンに補強費を注ぎ込んだ“Ｖ３ロースター”に手応えを口にした一方で、さらなる補強について「それが理にかなうなら可能だ」とコメント。再契約が話題となっているＥ・ヘルナンデス内野手についても「ドア、閉まっていない」と含みを持たせた。

この日は、当地でＷＢＣ各国代表監督のメディア対応が行われた。フリードマン編成本部長は、井端監督と直接面談したことを明かし、「素晴らしい会話を持つことができた。我々はコミュニケーションのラインを常にオープンにし、侍ジャパンを支援している。我々はお互いに尊敬しあって、両サイドにとって助けとなるようにサポートし合っている」。良好な会合だったと振り返った上で、大谷、山本、佐々木の３人の日本人選手が同大会で投げるかどうかについては、「協議中だ。選手と代理人を交え、初期段階の話し合いをしている」と語った。同編成部長によると、ＭＬＢ機構に出場の可能性のある選手の書類を提出する期限は今月１５日（同１６日）。書類提出の後、さらに協議を進めるという。